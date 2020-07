Tete Morente: "Vine porque quiero jugar en el Málaga y me gustaría seguir muchos años"

Tete Morente ha necesitado solo medio año para hacerse un hueco en el terreno de juego y en el corazón de los malaguistas. Ayer, su gol, el segundo en la cuenta blanquiazul, sellaba la ansiada permanencia que permite al conjunto de Pellicer afrontar la última jornada con calma para empezar a centrarse en la próxima campaña.

"Yo solo llevo seis meses, pero mis compañeros llevan todo el año sufriendo. El equipo ha demostrado la fidelidad que le tiene al club. Se nota que le tenemos cariño al club. Tenemos una afición diez, ellos se lo merecen. Nuestros familiares también que son los que sufren por nosotros", comentaba el gaditano al término del encuentro frente al Alcorcón en La Rosaleda.

"Me hacía falta estar cerca de mi tierra, eso me ha hecho dar mi mejor nivel. Me siento aquí como en casa porque tanto el equipo como la afición me han acogido muy bien", reveló el de La Línea.

En cuanto a su compromiso con el equipo, Tete aseguró que nunca vino al Málaga CF "por dinero". "He venido porque quiero jugar en el Málaga y me gustaría seguir muchos años aquí mientras el Club quiera, pero eso no depende de mí".

Por último, hizo mención especial "a mi familia, a mi pareja, mis padres, mi hermana y mi cuñado que son los que siempre están ahí conmigo sufriendo. También a la afición que ve a su equipo sufrir y sufre con nosotros. Va para ellos también".