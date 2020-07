Empate sin goles para cerrar la temporada

El Málaga culmina la temporada 2019/20 con un empate intrascendente en el derbi andaluz frente al Almería. Los de Sergio Pellicer, que dio entrada a menos habituales para este cierre de campaña, pasó el trámite en el Estadio de los Juegos Mediterráneos con un 0-0 en un partido donde se notó que había poco en juego. Con este punto, el conjunto blanquiazul pone fin a, posiblemente, su año más convulso de la historia y empezará a pensar ya, tras las merecidas vacaciones, en un nuevo curso en LaLiga SmartBank.

El partido, por razones obvias, no tuvo la intensidad de encuentros anteriores donde había mucho por decidir. El Málaga no se jugaba absolutamente nada y el Almería, ya clasificado para el play off, solo tenía en el horizonte asegurar el tercer puesto de cara a esas eliminatorias por el ascenso. El equipo blanquiazul salió mejor al partido y en los primeros minutos avisó con dos jugadas a balón parado. Primero, el cabezazo de Lombán se marchó rozando el palo y luego Adrián, también de cabeza, la mandó a las manos de Sivera.

Salvo esas dos acciones iniciales poco más destacable en unos primeros 45 minutos que dejaron mucho que desear en cuanto a ritmo e intensidad. Sivera y Gonzalo, titular para que Munir asegurara el trofeo Zamora, estaban viviendo una noche más que plácida.

El choque mejoró algo tras la reanudación, pero sin grandes alargues. Al poco de salir de vestuarios, Barbero conseguía batir en el mano a mano a Gonzalo pero estaba en posición adelantada en el momento del pase y el colegiado invalidó el tanto con ayuda de su asistente. Desde la sala VAR confirmaron el fuera de juego.

Justo antes del 60 comenzó el baile en los banquillos. Pellicer daba entrada a dos titulares habituales como Sadiku y Juanpi en lugar de Buenacasa y Tete Morente. Y la cosa se animó. De nuevo Barbero consiguió perforar la meta blanquiazul pero otra vez estaba adelantado tras el saque de una falta.

Y justo después llegó la mejor oportunidad para los malagueños. Gran pase de Renato al espacio hacia Cifu, que solo ante Sivera decidió pasar a Sadiku de forma incomprensible. El balón llegó finalmente al albanés, que no pudo hacer el 0-1 tras una buena intervención del cancerbero rojiblanco.

El encuentro entraba en su tramo final tras la segunda pausa de hidratación con muy poca pinta de que el marcador se fuera a mover. Y así fue. Empate 0-0 para despedir una temporada convulsa donde el Málaga se pudo permitir el lujo de jugar a medio gas tras conseguir la salvación en la penúltima jornada.

Termina una campaña que ha sido pesadilla en Martiricos y a partir de hoy comienza a prepararse el próximo curso, con fecha de inicio, en principio, en el mes de septiembre.