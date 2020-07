Pellicer: "La RFEF y LaLiga deben hacer un comunicado, se lavan las manos"

El Málaga puso punto y final a su temporada más peculiar. Ya como salvado, los de martiricos se presentaron ante un Almería que se jugaba ser tercero. Empate sin goles para cerrar la etapa post confinamiento con un buen sabor de boca. En rueda de prensa, la última por el momento, Pellicer se mostró muy orgulloso del trabajo y el esfuerzo mostrado por parte del equipo: "Muy comprometido el equipo, los que salieron en el once, los del banquillo, un equipo sólido. Los felicito por enésima vez. Habla solo el partido ante un equipo que se jugaba ser tercero. Le habíamos trasladado a los jugadores que era un regalo, que cada partido es una oportunidad de competir. Nos vamos muy contentos por el rendimiento y hemos merecido la victoria".

Los malagueños se mostraron algo más relajados en el último encuentro de la temporada, algo lógico cuando el objetivo ya está cumplido: "No es lo mismo jugar por jugar play off que en la situación nuestra. Podíamos haber pensado más allá sin sufrir tanto con un par de victorias en las que nos faltaron un poquito. Queríamos jugar más alegres en ataque, como antes del Covid. Estuvimos sueltos y es normal, el miedo a fallar, el error y el tema mental hace mucho y esa es la clave. La mente tiene que estar limpia. Ahora toca el día a día y competir en todos los partidos. Hemos estado siempre, contra cualquier rival, en partido. Contra equipos que peleaban por subir, contra los mejores. Nadie fue superior. Son cosas que nos gustaría mejorar, ser más sueltos con balón. Los jugadores se lo han merecido. Afición, jugadores, cada partido fue una final. Es el único partido de esta segunda vuelta que no fue una final. Te da tranquilidad y eso es exigencia. Es orgullo competitivo. Cada partido tiene un sentido del esfuerzo. Sabemos lo que es llevar la camiseta del Málaga".

Pellicer llegó al Málaga como interino y su contrato está fechado hasta 2021, aún así, el valenciano no quiso hablar sobre su futuro en el banquillo blanquizazul: "Ha sido tan estresante que desde el primer momento que trabajamos de manera individual sólo hemos estado en el presente, no en el futuro. A partir de ahora, empezaremos a hablar todo el mundo. Veremos lo que nos depara. Me quedo con el orgullo, con esa capacidad de competir siempre. Hay que quedarse con lo que hemos hecho en la segunda vuelta".

La situación de los jugadores parece algo más complicada. Ante el Almería, Juande no disputó ningún minuto, algo que llamó la atención de los periodistas allí presentes: "Cuando no es Juande, será Ismael o Iván Jaime. Juande lo ha jugado todo. Por el tema de fichas Ismael no ha podido jugar todo lo que quisiera". "Seguramente no hace falta que juegue tantos partidos para que renueve. El campo habla por sí solo. Son decisiones tácticas y técnicas. Era un día para hacer rotaciones. Me gustaría haber hecho más. El día del Deportivo estuvimos arriesgando con cuatro canteranos, después de estas situaciones y de que han recurrido con lo que pasó el día del Extremadura y la situación del partido del Deportivo-Fuenlabrada hemos decidido no arriesgar. Iván Jaime iba a jugar, pero no hemos arriesgado".

El técnico también aprovechó su última rueda de prensa de la temporada para lanzar un mensaje a la Federación. "La Federación y LaLiga se deben poner de acuerdo y dejarlo muy claro. Queremos florecer el talento y se perjudica a gente joven. En Iván tiene mucha confianza el club, será un jugador de futuro, muy importante. Y varios jugadores más durante el trayecto nos ayudaron. Anteriores entrenadores lo han dicho. Si juegas con cuatro y hay una expulsión o un cambio, que quede claro qué pasa con los cuatro canteranos, cómo funciona. Ponemos muros a la gente joven. Nosotros no, estoy enfadado por eso. Habíamos pensado en hacer rotaciones con jugadores como Gonzalo, que es una ficha del filial. Los cambios van ajustados. La RFEF y LaLiga deben hacer un comunicado, se lavan las manos. Se perjudica a equipos y al talento de la gente joven. Ha ocurrido con el Deportivo-Fuenlabrada, con el partido del Extremadura... Hemos tenido tres canteranos como máximo por no arriesgar".

"Los jugadores saben la opinión que tengo. Una cosa es lo deportivo y otra cosa es lo que prima para el club. Ha demostrado compromiso el grupo, más allá de individualidades. Está claro que nos gustaría tener a todos los jugadores que pensemos que pueden ayudar. Otra cosa... Hablar del futuro es complicado, no sé ahora mismo el límite salarial. Esa pregunta debe ser contestada por otra gente, que tiene mucha más información. Me gustaría tener a estos jugadores más los chicos del filial. Ha sufrido mucho y los grupos, si se usa bien, ese sufrimiento lo utiliza como motivación. Pero la viabilidad del club está por encima de todo, por encima de lo deportivo", finalizó Pellicer.