Luis Muñoz: "Tengo equipos para firmar ya, pero estoy esperando al Málaga"

Una vez finalizada la temporada 2019/20 para el Málaga CF, hay varios futbolistas que han dejado de pertenecer a la disciplina blanquiazul. Uno de ellos es uno de los canteranos que más ha rendido a lo largo de la campaña: Luis Muñoz. Malagueño y malaguista de corazón, en la jornada de hoy ha respondido a las preguntas de Radio Marca Málaga para arrojar luz sobre su futuro.

El futbolista quiere quedarse, Manolo Gaspar apuesta al 100% por él y también quiere que permanezca en el club, pero ni uno ni otro tienen el control total sobre el rumbo que tomará la entidad en los próximos meses. Además, el caso de Luis Muñoz cuenta con el agravante de que, por edad, no puede continuar con ficha de canterano, debería pasar a profesional... Y por todos es conocido lo que sucedió con Mula e Iván Rodríguez el verano pasado en estas mismas condiciones.

"A mí me gustaría quedarme aquí, pero todos sabemos la situación. A ver qué pasa con LaLiga, las inscripciones", aseguró durante la entrevista. "Le he dicho a Manolo que le estoy esperando, pero el tiempo corre en mi contra y tampoco puedo jugar con mi futuro, es mi ciudad y mi equipo y esté o no esté siempre lo voy a llevar conmigo".

Como era de esperar, ya ha otros clubes que se han fijado en la calidad y polivalencia del canterano blanquiazul: "Tengo equipos para poder firmar ya, pero estoy esperando aquí. En tu profesión quieres estar en los mejores sitios. No digo que este no lo sea, pero sí que pueden venir propuestas mejores. A mí no me gustaría quedarme sin saber si me van a poder inscribir. En esa situación me iría, sinceramente".

En este tiempo, y sobre todo para los próximos días, la única condición que ha puesto el jugador es "que vayan con la verdad por delante". Por suerte, en este aspecto asume que "Manolo siempre ha ido de cara. Le esperaré a ver qué les dice LaLiga. Si no, el que no corre vuela y en dos semanas y media están empezando las pretemporadas. Tengo que tomar la decisión en una semana", sentenció.

También hubo tiempo para hablar de otros temas, así que Muñoz hizo balance de una grandísima temporada. "Cuando llegué en pretemporada me dieron la oportunidad. Víctor estaba contento con mi rendimiento. Él quería contar conmigo y con Pellicer que ya lo conocía de las categorías inferiores. Ha sido un año distinto. Muchos problemas: el coronavirus, el club€ El sueño de jugar en el equipo de mi ciudad lo firmaba cualquiera. Este año me he divertido bastante. Esta es mi casa y siempre lo será. Lo económico es lo que no me miro, si hubiese sido por esto, no estaría aquí".

Otra muestra inequívoca del compromiso del canterano se ha visto en estos últimos partidos, en los que ha jugado tocado físicamente. "He estado todas las mañanas haciendo fisio y por las tardes yendo a recuperar para estar lo antes pronto posible. Los dos últimos partidos los he jugado tocado. Quería estar en el campo con mi equipo. Me la jugué un poco, pero lo sentía así. Cuando uno va con el corazón siempre salen las cosas. Hemos salvado la categoría. El Málaga es un club muy grande para tener el problema de descender a Segunda B".