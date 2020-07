Trabajo, positividad y optimismo, el mantra de Manolo Gaspar

El dirigente paleño destaca que el equipo tendrá más de 18 fichas en la temporada 20/21.

Cualquier malaguista de corazón ha soñado alguna vez con tener en sus manos la capacidad de crear un equipo que ilusione a la afición y con el que poder prosperar en la competición. Ahora, y después de varios años inciertos, el despacho de la dirección deportiva lo habita uno de esos malaguistas. Quizá esta no sea la mejor etapa del club, pero Manolo Gaspar tiene claro que con esfuerzo y dedicación puede hacer grandes cosas. El club le duele, sabe que queda mucho camino por recorrer pero, pese a todo, no duda en mandar a la afición un mensaje de aliento y optimismo de cara a este verano.

Ya no quedan ninguna de las tres personas que el año pasado por estas fechas tenían voz y voto. Del jeque Al-Thani, Caminero y Víctor Sánchez del Amo se ha pasado al administrador judicial José María Muñoz, Gaspar, Pellicer... y el límite salarial de LaLiga. El escenario ha cambiado mucho y, más allá de las advertencias y del miedo del descenso administrativo que sobrevoló Martiricos varias semanas, el director deportivo paleño asegura, sin restar importancia a la situación, que hay margen de maniobra y que el ente presidido por Tebas apretará, pero no ahogará.

En una extensa entrevista en Cope Málaga, Manolo Gaspar detalló las claves del mercado estival de fichajes en clave blanquiazul. Con sinceridad, el dirigente advirtió que nadie espere «que el Málaga vaya a salir al mercado a comprar jugadores». Las prioridades del club siguen siendo reducir la masa salarial de los futbolistas que ya tienen contrato, resolver la situación con los cedidos que vuelven e intentar hacer fichas profesionales a los canteranos que, por edad o rendimiento, deberían subir de nivel. No obstante, Gaspar hizo hincapié en que la próxima temporada Pellicer tendrá más de 18 fichas profesionales para conformar una plantilla competitiva.

La idea del director deportivo es «alcanzar una cilindrada mejor» a la de este curso. Y esto irá marcado por el terreno económico de la entidad. Si se permite pagar solo un poco más del mínimo -en torno a 80.000 euros- «ya es otro mercado». «Pagar traspasos va a ser imposible. Cambia el panorama de fichar por el mínimo a fichar por encima, algo. Creo que vamos por el buen camino, José María es optimista. Esperemos tener el escenario claro en breve. Un poquito de oxígeno nos dará más guerreros». A falta de cuadrar cuentas, Manolo Gaspar asegura que desde hace ya tiempo tiene el mercado trabajado y atado, «tengo cosas que no se nos pueden escapar», remarcó.

La base del proyecto del próximo Málaga CF será centrarse en mantener al «núcleo duro» de los futbolistas que han estado en esta complicada y extensa temporada. «No ha sido un año fácil y son los principales protagonistas. Tienen mi respeto por la gesta. Vamos a construir una base fuerte. Soy optimista de inscribir a Keidi y los tres cedidos porque no tienen salarios altos», comentó.

Aunque la afición pueda temer que otros clubes, de Primera o Segunda, quieran «desvalijar» al Málaga a sabiendas de la delicada situación económica, el dirigente aseguró que las ofertas por los jugadores blanquiazules llegarán, e hizo referencia Keidi Bare. «Pero lo valoraremos, José María no va a regalar activos. Si la oferta es buena sí. Todos somos vendedores, pero no a cualquier precio».

Luis Muñoz analiza su futuro

Otro de los protagonistas del día fue el canterano, ahora sin contrato, Luis Muñoz. También nombre prioritario en la agenda de las oficinas de Martiricos. El futbolista quiere quedarse, Manolo Gaspar también quiere que permanezca en el club, pero ni uno ni otro tienen el control total sobre el asunto. Además, el caso de Luis Muñoz cuenta con el agravante: Por edad, no puede continuar con ficha de canterano, debería pasar a profesional... Y por todos es conocido lo que sucedió con Mula e Iván Rodríguez el verano pasado en estas mismas condiciones.

«A mí me gustaría quedarme aquí, pero todos sabemos la situación. A ver qué pasa con LaLiga, las inscripciones. Le he dicho a Manolo que le estoy esperando, pero el tiempo corre en mi contra y tampoco puedo jugar con mi futuro. Tengo equipos para poder firmar ya, pero estoy esperando aquí, si me van a poder inscribir me iría, sinceramente», asintió el jugador.