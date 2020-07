Luis Hernández: "Tengo contrato y estamos en disposición de ayudar al club"

Luis Hernández, uno de los miembros del núcleo duro del vestuario del Málaga CF,, ya dio hace unos meses el paso de renovar pactando una reducción en su salario. Un movimiento necesario para la viabilidad del club. Hay otros muchos miembros de la plantilla con los que renegociar los sueldos y, aún así, las cuentas saldrían sin salir para ajustarse a los límites establecidos por LaLiga.

En una entrevista en Radio Marca Málaga, Luis Hernández reiteró su postura compresiva y conciliadora con la entidad de Martiricos. "Esta plantilla y las anteriores en todo momento ha estado disponible para ayudar al club. Este año no va a ser menos. El Club no ha dejado de pagar. A lo mejor esta situación no es tan negativa. Estamos hablando de situaciones hipotéticas. A mí no me tiene que llamar nadie. Soy un jugador con contrato en vigor y estamos en disposición de ayudar al club", destacaba.

Pese a la difícil situación que intentan solventar desde los despachos de Martiricos, el madrileño no esconde que su interés es permanecer en el plantel blanquiazul. No obstante, ahora está disfrutando de sus días libres. "Estoy de vacaciones un poco desconectando del día a día. No hablo ni con mi agente. Son situaciones que tiene que manejar el club y lo harán de la mejor forma posible.

Luis habló incluso de la próxima campaña en LaLiga SmartBank y aseguró que el objetivo del Málaga CF "no debe ser mantener la categoría. Confeccionar una plantilla para estar donde se merece. Personalmente conmigo no ha hablado nadie pero si me llaman estoy disponible para ayudar".

La temporada ha sido una de las más complicadas que se recuerda en los últimos tiempos dentro y fuera de los muros de La Rosaleda, aunque después de tanto sufrimiento el equipo logró el objetivo. Para Luis, la clave del éxito ha sido el vestuario: "Siempre ha estado unido en todo momento a pesar de las circunstancias. Han ido apareciendo piedras en el camino que no son propias de unas circunstancias normales en un club de fútbol. Adaptándonos a los nuevos y con la ayuda de los compañeros y cuerpo técnico", comentó sin olvidar lo duro que ha sido el año.

Además, en esta temporada el central madrileño también ha tenido que lidiar con una lesión. Desde fuera, analizó que a partir del partido frente al Girona el Málaga CF "encontró una muy buena línea". "Tiene mucho mérito después de todos los inconvenientes el esfuerzo de los jugadores y el cuerpo técnico. El mes después del confinamiento ha sido jodido para mí, intentaba empujar desde otro punto de vista pero no era lo mismo".