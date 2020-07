El directorio de Manolo Gaspar

El próximo martes, 4 de agosto, comenzará de manera oficial uno de los mercados veraniegos de fichajes más raros y atípicos de la historia del fútbol. Empezará más tarde de lo habitual debido a la pandemia del coronavirus y se extenderá hasta el mes de octubre, época en la que estamos ya acostumbrados a ver las plantillas perfectamente conformadas y con varias semanas de rodaje.

Aunque en esos dos meses se concentren la mayoría de movimientos, el director deportivo del Málaga CF lleva estudiando posibles fichajes incluso desde antes de su nombramiento. Desde el curso 2013/14, el paleño había sido el encargado de las labores de scouting del club blanquiazul y se ganó la plena confianza de los directores deportivos que le han precedido. El estar familiarizado con esta labor han supuesto un plus, sobre todo teniendo en cuenta el encaje de bolillos que deberá hacer para encontrar buenos jugadores por el precio mínimo establecido por LaLiga.

Además del estudio de partidos y de los incontables paseos por los estadios de Segunda y Segunda B, Manolo Gaspar tiene una agencia internacional de futbolistas fetiche en la que están varios jugadores blanquiazules actuales. Diego González forma parte de Promosport, también Tete Morente y Aarón Ñíguez, este último finalizó su relación con el Málaga al finalizar la fase regular de LaLiga SmartBank sin haber podido vestir la elástica blanquiazul.

Ahora, hablando del futuro, el nuevo nombre que ha salido a la palestra para el proyecto de la 2020/21 también está en esa agencia de representación: Caye Quintana. Según el Diario As, el delantero onubense, propiedad del Cádiz hasta junio de 2021 y cedido esta temporada al Fuenlabrada, habría sido contactado por el conjunto de Martiricos para reforzar el ataque porque sin Armando Sadiku, ni ningún otro delantero puro, los de Pellicer pierden pólvora de cara a portería. Quintana, de 26 años, curiosamente ya sabe lo que es marcar en La Rosaleda cuando todavía estaba en la disciplina cadista. Por edad y recorrido profesional, la ficha del jugador podría ser asumible para las afectadas arcas del Málaga CF.

Mientras tanto, en las oficinas de Martiricos se sigue trabajando sin descanso para cuadrar cuentas lo antes posible con los futbolistas suyos salarios son excesivos para el club en estos momentos. Una vez negociados, o no, estos contratos, cuando arranque oficialmente el mercado llegarán los movimientos.

Luis Hernández se compromete



Capitán y uno de los miembros del núcleo duro del vestuario del Málaga CF, Luis Hernández dio ejemplo al renovar hasta 2024 pactando una reducción de su salario. Un movimiento necesario para la viabilidad del club.

En una entrevista en Radio Marca Málaga, el jugador reiteró su postura compresiva y conciliadora con la entidad de Martiricos. «Esta plantilla ha estado disponible para ayudar al club. Este año no va a ser menos. El club no ha dejado de pagar. A lo mejor esta situación no es tan negativa. Estamos hablando de situaciones hipotéticas, a mí no me tiene que llamar nadie. Soy un jugador con contrato en vigor y estamos en disposición de ayudar al club».

Pese a la difícil situación que intentan solventar Gaspar y su equipo, el madrileño no esconde que su interés es permanecer en el plantel blanquiazul. No obstante, ahora está disfrutando de sus días libres. «Estoy de vacaciones un poco desconectando del día a día. No hablo ni con mi agente. Son situaciones que tiene que manejar el club y lo harán de la mejor forma posible».

Luis habló incluso de la próxima campaña en LaLiga SmartBank y aseguró que el objetivo del Málaga CF «no debe ser mantener la categoría». «Confeccionar una plantilla para estar donde se merece. Personalmente conmigo no ha hablado nadie pero estoy disponible para ayudar».

La temporada ha sido una de las más complicadas que se recuerda en los últimos tiempos. Para Luis, la clave del éxito ha sido el vestuario: «Siempre ha estado unido a pesar de las circunstancias. Han ido apareciendo piedras en el camino que no son propias de unas circunstancias normales en un club de fútbol. Nos hemos adaptado con la ayuda de los compañeros y cuerpo técnico», comentó sin olvidar lo duro que ha sido esta campaña..