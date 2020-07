Escassi: "Espero llegar a un acuerdo pronto"

Alberto Escassi reconoció en una entrevista en Cope Málaga que existe un fuerte interés por parte del Málaga CF en acometer su fichaje. El jugador malagueño ha confirmado que existen esas conversaciones pero que no hay nada cerrado. "Hasta que no se fime no hay nada hecho. Hay interes, ambas partes vamos en el mismo sentido. Espero llegar pronto a un acuerdo". La posibilidad de fichar al centrocampista dependerá de que el Málaga resuelva sus problemas con el límite salarial y también de que se consume el descenso del Numancia, aunque en su opinión "va a ser muy difícil que haya una liga de 24 equipos".

Llamada del club. "Nunca me he escondido, desde la profesionalidad tienes que respetar al club donde estás. He estado seis años en el fútbol base del Málaga, estamos hablando, hay contactos. Te mentiría si dijese que hay algo cerrado. Hasta que no se firme no hay nada hecho. Hay interés, ambas partes vamos en el mismo sentido. Espero llegar a un acuerdo pronto".

¿Liga de 24? "Hay que esperar y ser cautos. No ha terminado LaLiga, hay una posibilidad de que haya una Liga de 24. Seguiría con contrato con el Numancia y tendría que volver a Soria. Prefiero ser cauto, hay varias cosas que no dependen de mí. Creo va a ser muy difícil que haya una liga de 24 equipos. No sé quién tiene que tomar esa decisión. Pienso que es bastante complicado".

Interés en el pasado. "Me fui con 17 años. Ha habido rumores, ciertos e inciertos. Hay pocos años que he quedado libre. Sería un placer que nuestos caminos se encontrasen. No puedo decir más. Tengo familia, amigos abonados. Nunca he escondido mis sentimientos".

Descenso. "Los primeros días es algo doloroso. Llevaba cuatro años en el club, me habían dado mucho calor, era capitán. No se lo deseo a nadie. La vida son ciclos. Una puerta se cierra y otra se abrirá. Descansando ahora a nivel mental. Acabamos la primera vuelta ganando al Cádiz, sextos. Sigo sin encontrar la explicación a una segunda vuelta tan mala. En esta categoría, si te relajas te vas para casa".

Buen año personal. "A nivel personal es una de mis mejores temporadas. Desde el punto de vista goleador, la mejor. No era muy normal eso de siete goles. Pero pienso en lo grupal, no ha servido para lograr la permanencia, queda en segundo plano. Ahora quedo libre".