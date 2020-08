Arranca el mercado de fichajes con un ojo en los juzgados

Comienza, ahora sí, de manera oficial, el baile de operaciones de entrada y salida de jugadores en el fútbol español. En esta semana, «La Cueva» de Manolo Gaspar se convertirá más que nunca en el epicentro del futuro a corto y medio plazo de la entidad malaguista. El reto del dirigente paleño es enorme y de su gestión depende un gran porcentaje del éxito o fracaso de la próxima campaña liguera. El primer escollo, aunque las negociaciones son fluidas, será acotar en cuánto queda finalmente el límite salarial que LaLiga imponga al Málaga CF. Durante todos estos meses, y más aún desde la llegada del administrador judicial, el ente presidido por Javier Tebas ha tenido en consideración la buena predisposición de club malacitano por saldar sus cuentas con la patronal.

Lo peor para el Málaga en esta nueva ventana de fichajes es que habrá varios factores de gran relevancia que no dependa exclusivamente de lo que sucede entre los muros de Martiricos. Además del ya mencionado límite salarial, el club está a la espera de la conclusión final de la temporada, sin quitar ojo a todo lo que ocurre en los juzgados malagueños.

Este verano, Al-Thani no tendrá ningún poder de decisión sobre la planificación deportiva ni podrá intervenir a la hora de comprar o vender jugadores. En cambio, su figura seguirá siendo de gran importancia para vislumbrar el devenir del club.



Pendientes de Al-Thani

Esta semana, además, es muy probable que lleguen novedades desde los juzgados por la querella criminal que impulsó la APA contra la gestión de la familia Al-Thani. A finales de la pasada semana se supo que el Juzgado de Instrucción nº 14 de Málaga, donde se lleva este caso, instaba a los cataríes a designar bienes por valor de poco más de 5,4 millones de euros como «paso previo para el embargo de los bienes que posean si no designan otros».

El plazo era de tan solo cinco días, pero las peticiones de la APA van a más. En declaraciones a Cope Málaga, el abogado de los minoristas, Paco Valverde reveló que, desde la defensa de la APA y tras conocer más datos de la instrucción policial, han solicitado «que se aumente la fianza a los Al Thani a 11,7 millones y el embargo inmediato de la cuantía de los préstamos».

«Pedimos esa cantidad por los sueldos que percibieron, por el sueldo de Hamyan y por otras actuaciones que hemos conocido», relataba el abogado. A su vez, Valverde apuntó que en el caso de que se lleve a cabo el embargo de las acciones del jeque Al-Thani, estas no saldrán a la venta «de forma inmediata». «La única manera de financiación inmediata es una ampliación de capital y para eso estamos esperando a la Junta de Accionistas».

Dicha reunión, que se tuvo que posponer a consecuencia de la crisis del coronavirus, no tiene todavía fecha pero según Valverde podría celebrarse a finales del próximo mes de septiembre.

Hasta la fecha, Al-Thani podría participar en la junta al ser presidente del Málaga CF, pese a estar retirado de sus funciones por la administración judicial. Siguiendo la lógica de sus anteriores actuaciones, es probable que ninguno de los miembros del club ni el resto de accionistas esperasen que el jeque se sentase en la mesa. No obstante, a la espera de los acontecimientos que deberán desarrollarse en los días venideros, no hay que destacar la opción de que, para esa fecha, el líder de la familia catarí ya no pertenezca de ninguna manera al club.



Nombres en la pizarra

Más allá de las exigencias económicas, la hoja de ruta de la dirección deportiva de Gastar está centrada en reclutar a jugadores malagueños e incluso con pasado en el club, sea en la categoría que sea. El dirigente paleño quiere formar un escuadrón malaguista, donde el sentimiento de pertenencia sea un motor más con el que el equipo super obstáculos.

En cuanto a los nombres que se han barajado que cumplan estas características destacan el de Escassi, con negociaciones avanzadas pero pendientes de si finalmente el Numancia desciende o se queda en Segunda, el guardameta Koke Vegas, que pertenece al Levante y, por último, Dioni Villaba. Dioni es delantero, posición a reforzar por el club, cuenta con amplia experiencia en Segunda B, Segunda División e incluso en equipos internacionales. Curiosamente, este jugador forma parte de la agencia de representación Promosport, la misma a la que pertenecen otros jugadores de la plantilla de Sergio Pellicer y en la que Manolo Gaspar tiene ya varios contactos.