La idea de una Liga de 24 pierde fuerza: Alberto Escassi más cerca del Málaga CF

Las opciones de que Alberto Escassi recale en el Málaga CF este verano han aumentado después de que la idea de una Segunda División de 24 clubes que planteó la Federación a LaLiga y al CSD vaya perdiendo fuelle con el paso de los días. El audio filtrado del capitán del Deportivo de la Coruña, Álex Bergantiños, donde deja ver que desde La Coruña ven esta opción «imposible» hace pensar que, salvo nuevo giro, LaLiga SmartBank 2020/21 volverá a contar con 22 equipos, lo que consumaría el descenso a la categoría de bronce del propio conjunto gallego y el Numancia.

Y esa es una de las condiciones indispensables para que Alberto Escassi acabe vistiendo de blanquiazul la próxima temporada. El jugador renovó durante el transcurso de la campaña con el cuadro soriano hasta 2023, pero en su contrato existía una cláusula liberatoria en caso de descenso. En cuanto se consume lo que el Numancia ha merecido sobre el césped, bajar a Segunda B, el malagueño será libre para firmar por cualquier otro conjunto. Y ahí está el Málaga al acecho.

Resuelto este problema, quedaría por solventar otro escollo para el fichaje de Escassi. Y no es otro que arreglar el problema del límite salarial para que LaLiga relaje sus medidas con el club de Martiricos y le permita fichar. En estos momentos, como ya ocurrió durante la pasada temporada, el Málaga solo puede inscribir futbolistas que vengan cobrando el mínimo de la categoría -80.000 euros-, entre otros condicionantes. Y los emolumentos de Escassi superan esta barrera. Esta realidad donde el conjunto blanquiazul sobrepasa por mucho el tope que impone LaLiga para salarios de la primera plantilla es lo que está impidiendo que la llegada de Escassi haya podido fructificar ya. De la misma manera que está impidiendo que Manolo Gaspar, cabeza visible de la dirección deportiva, haya logrado la renovación de Luis Muñoz. Y el tiempo sigue jugando en contra del Málaga.

La buena sintonía existente entre el club y el propio Escassi para tratar su llegada al que ya fuera su equipo en su etapa de formación ya se ha hecho pública, incluso por el propio jugador. En una entrevista concedida a la Cadena Cope la semana pasada, el futbolista malagueño afirmó que «hasta que no se firme no hay nada hecho. Hay interés, ambas partes vamos en el mismo sentido. Espero llegar pronto a un acuerdo. Estamos hablando, hay contactos. Te mentiría si dijese que hay algo cerrado. Nunca me he escondido. He estado seis años en el fútbol base del Málaga. Sería un privilegio vestir la camiseta del Málaga. Aquí tengo la familia, mis amigos... Me fui con 17 años. Sería un placer que nuestros caminos se encontrasen. No puedo decir más».

Escassi no pudo ser más claro con estas palabras. Quiere fichar por el Málaga y Manolo Gaspar y Sergio Pellicer lo tienen como una de las prioridades para reforzar el equipo blanquiazul. Su perfil gusta, conoce la casa -aunque nunca llegó a debutar con el primer equipo- y además su polivalencia es otro punto a favor para hacer un esfuerzo económico, dentro de las posibilidades del club, para que en pocas semanas pueda ser oficialmente jugador blanquiazul.

Así las cosas, demostrado el interés de ambas partes, solo falta resolver esos dos obstáculos: que se confirme el descenso a Segunda B del Numancia, algo que parece ya insalvable, y que el Málaga le pueda garantizar ser inscrito a lo largo de este mercado de fichajes.