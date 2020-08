Luz verde para la llegada de los futbolistas liberados

Con la temporada aún sin finalizar por la disputa de los play off de ascenso a Primera, LaLiga ha rechazado la propuesta de RFEF de que la próxima temporada sean 24 los conjuntos que compitan en la categoría de plata. Y sí, esto compete al Málaga CF, al menos de cara al mercado de fichajes.

Varios nombres de los que gustan a Manolo Gaspar y con los que hay contactos avanzados estaban a la espera de saber qué ocurría con sus actuales clubes. Es el caso de Escassi y Dani Barrio, del Numancia, o Cristian Rodríguez, del Extremadura. En el caso de los dos jugadores procedentes del cuadro soriano, el malagueño nutriría la medular y Barrio llegaría para la portería, ya que parece que Munir cada vez tiene más opciones de salir de la disciplina costasoleña. Las conversaciones con ambos están en fase avanzada, sobre todo con Escassi, a quien se tantea desde que concluyese la fase regular de la temporada. Solo quedaba por concretar cómo LaLiga definía la temporada 2020/21 después de las peticiones de Deportivo y Numancia.

El otro protagonista es Cristian Rodríguez, también en la órbita malaguista desde hace varios días y muy cerca de firmar en las oficinas de Martiricos. El jerezano llega libre y por el mínimo exigido en la categoría de plata después del descenso del Extremadura, un detalle crucial para el Málaga que no podría asumir ningún traspaso. No obstante, no hay que descartar que en la operación el conjunto de Almendralejo intente quedarse alguna opción de repesca.

Gracias a las últimas novedades en la competición, lo más probable es que en cuestión de días, incluso horas, el conjunto blanquiazul anuncie oficialmente nuevos movimientos con el que seguir sumando efectivos a la plantilla. De esta manera, y al igual que ha hecho Orlando Sá, los nuevos malaguistas se podrían incorporar de inmediato a la pretemporada para trabajar a las órdenes de Pellicer.

Adrián, en contacto con Gaspar

Desde que finalizase la competición para el conjunto de Martiricos, gran parte de los focos han estado en los jugadores-emblema del equipo, aquellos que llevan más tiempo, con carga emocional y que además están llamados a renegociar sus relaciones contractuales con la entidad. Uno de ellos es el capitán, Adrián González, que pasó ayer por los micrófonos de Cope Málaga para analizar el presente y el futuro del Málaga CF.

El madrileño, con uno de los sueldos más altos de la plantilla, aseguró que está en contacto continuo con Manolo Gaspar y destacó que su predisposición es «máxima» con el club. «Durante estos días estaremos en contacto y valoraremos todo, yo ya he dicho muchas veces cuál es mi predisposición», apuntó.

El cumplimiento del límite salarial que impone LaLiga es el principal escollo que tiene el Málaga CF este verano. En ese sentido, Adrián remarcó: «No voy a hablar de una posición drástica de parte del club porque tampoco hemos hablado de cosas claras, nos hemos sentado a hablar obviamente. Hemos dicho lo que pensábamos, yo he mostrado bastante predisposición a que sigamos hablando y a ver cómo podemos hacerlo. Van a ocurrir cosas en estos días con todo el equipo, ya estamos viendo que están llegando incluso compañeros nuevos. Mi predisposición es escuchar al club en lo que sea».

Para el capitán, «hasta que no vayan pasando los días no se puede saber ciertamente cuál puede ser el límite real del equipo porque no se producen aún salidas. La Segunda no ha terminado y no sabemos el reparto televisivo».

Pero no solo habló de cuestiones económicas. El coronavirus sigue muy presente en nuestras vidas y en el Málaga más aún después de haberse detectado cinco positivos. Sobre ello, Adrián comentó que «hay positivos en todos los equipos». «Hemos tenido dos o tres semanas de vacaciones, la gente ha desconectado un poco más y aunque tomes medidas es verdad que en cualquier momento te puede pasar como le ocurre a cualquier otra persona».

La situación del club también ha sido un tema de vital importancia en esta última campaña. En ese ámbito, el capitán blanquiazul aseguró que el club «está trabajando ponerse al día de una mala gestión heredada. Entre todos trataremos de hacerlo de la mejor forma para que el Málaga siga adelante».