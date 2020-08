Munir: "No se está cumpliendo lo que nos dijeron"

Con su futuro aún en el aire debido al interés que clubes como el Leganés han mostrado por ficharle, el portero del Málaga CF, Munir, analizó en Cope Málaga la situación actual del conjunto de Martiricos, con foco especial a la ya mencionada necesidad de que los pesos pesados del club acepten una reducción salarial para entrar dentro de los límites establecidos por LaLiga.

En líneas generales, el meta marroquí destaca que "hay mucha incertidumbre". "Lo que vivo lo están viviendo mis compañeros también, no es nada nuevo. Pero yo estoy tranquilo, lo que tenga que pasar, pasará". Además, remarcó que "no se están cumpliendo" las cosas que se habían prometido con anterioridad. "Ahora se nos pide otro esfuerzo, no nos sorprende, todavía no sabemos cómo será la temporada... Son situaciones que fastidian ver a compañeros que le exigen algo que es suyo".

Siguiendo la misma línea, el portero internacional comentó que no ve "lógico" que el Málaga CF les exija la reducción del salario y a la vez fichen nuevos jugadores. "Son decisiones respetables, que se toman desde el club, yo intento evadirme y el que venga será bienvenido". En su caso particular, remarcó que desde el Área Deportiva se han puesto en contacto con su representante, aunque no con él de forma directa. "No hubo proposición de negociación. Mi intención es seguir y que se solucione todo, hacer una plantilla buena...La gente se lo merece, pero si el club decide que me vaya, será una decisión del club, no mía, yo quiero seguir aquí".

En el terreno estrictamente deportivo, Munir analizó que el equipo ha perdido ritmo: "Estamos ahora dosificando la carga. La temporada pasada se hizo larga, limpiar la mente y ahora hemos vuelto todos con ganas, a ver que pasa".