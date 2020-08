La jueza desestima las garantías ofrecidas por los abogados de Al-Thani

Son varias las novedades que llegan desde los juzgados malagueños y, una vez más, el resultado es un revés a los planes de Al-Thani y sus hijos. Después de finalizar el plazo para designar sus bienes en España y así hacer frente a la fianza impuesta por la jueza, desde los tribunales malagueños -tal y como se esperaba- califican como inválidos tanto el préstamo de La Bajadilla como el inmueble de Catar que habían presentado los abogados de Al-Thani.

Todos estos parecen pasos que acercan la acción de embargo a las acciones que el jeque catarí tiene del Málaga CF, sus únicas posesiones en territorio español. No obstante, desde los juzgados no han detallado si esta será la próxima medida a tomar, después de la negativa de Al-Thani y su incomparecencia en los tribunales malagueños.

Con fecha 18 de agosto de 2020, día en el que finalizaba el plazo de presentación de bienes, la representación letrada de la familia Althani ha presentado un escrito en el último día del plazo concedido por el juzgado. En ese escrito se viene a ratificar el escrito presentado el pasado día 10 de agosto y a ofrecer las mismas garantías. No obstante, por providencia de su señoría del día 17 de agosto de 2020 dichas garantías han sido ya desestimadas.

Respecto del inmueble situado en Doha, manifiesta la juzgadora que la documentación aportada no reúne los requisitos mínimos formales para ser ni siquiera examinada, pues no costa de forma fehaciente y conforme a la normativa española la titularidad de dicho bien, sus datos registrales y la tasación pericial del mismo, sin que sirva de excusa para ofrecer adecuadas garantías la pandemia internacional de la Covid-19 dado el tiempo transcurrido desde que se fijó la fianza.

En relación al crédito que se ofrece como garantía, consistente en crédito que manifiesta ostentar la entidad " Abdulha Bin and Sons S.L.", de la que el Querellado Sr. Al Thani es Administrador , frente a la Junta de Andalucía. No se ha acreditado que dicho crédito, de existir ( lo que deberá acreditarse por el propio querellado, pues parece que existen problemas procesales respecto de su actual titularidad ) pueda ofrecerse como garantía en este proceso, al menos en este momento en que dicha sociedad, pese a los multiples requerimientos de designación de un representante por parte de los mismos querellados, no está personada en autos, y menos ofrecer ese crédito en garantía de la forma que se ha efectuado. Ello en tanto que no se aporta documentación que acredite la cesión de dicho crédito por la mencionada sociedad a favor del ahora querellado . Sociedad que, como bien conoce el querellado tiene una personalidad jurídica y un capital distinto que impide la confusión de fondos, bienes y derechos.

Por último, el documento también destaca que "estando próximo a vencer el plazo inicial por el que se nombró al Sr. Muñoz como Administrador Judicial", se produce una prórroga automática de otros seis meses, "sin necesidad de hacer otro pronunciamiento expreso mas que el que se recoge en esta providencia".