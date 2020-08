Pellegrini se vuelve a acordar del Málaga CF

Manuel Pellegrini, actual entrenador del Real Betis Balompié, y que se encuentra estos días en Marbella entrenando con su equipo, ha concedido una entrevita a "The Coaches Voice", donde repasa toda su trayectoria en los banquillos. Desde su etapa en el Villarreal, pasando por su periplo en el Real Madrid, donde su relación con Florentino Pérez marcó su estadía en el club blanco, hasta llegar al Málaga CF.



El técnico chileno repasó los tres años en los que estuvo en el banquillo del conjunto azulón, la difícil situación en la que se encontraba en club cuando llegó a la Costa del Sol y el momento que marcó la historia del equipo, la eliminación en cuartos de final de la Champions League. Estas fueron las palabras que Pellegrini dedicó a su etapa en el Málaga CF:





Manuel Pellegrini y su gran afinidad con @MalagaCF ????



???"El cariño que recibí ha sido algo absolutamente trascendental en la manera de sentir mis emociones. Cada vez que vuelvo a la ciudad siento el calor de su gente. Y eso es inolvidable" pic.twitter.com/zNGI49DrdJ — The Coaches' Voice en español (@CoachesVoice_es) August 20, 2020

Manuel Pellegrini y su gran afinidad con @MalagaCF ????



???"El cariño que recibí ha sido algo absolutamente trascendental en la manera de sentir mis emociones. Cada vez que vuelvo a la ciudad siento el calor de su gente. Y eso es inolvidable" pic.twitter.com/zNGI49DrdJ — The Coaches' Voice en español (@CoachesVoice_es) August 20, 2020

"Siempre digo que me hubiese encantado tener una mejor relación con el presidente del Real Madrid, pero. Tengo toda la amistad y el cariño de la gente de Villarreal, pero el cariño que yo recibí aquí en Málaga es algo absolutamente trascendental en la forma de sentir emociones. Tocó esa eliminación de la Champions, la muerte de mi padre, con un homenaje en el estadio completo. Han sido tres años. Cogí al equipo a mitad de campaña, que no lo había hecho nunca, lo hice esta vez, con un primer año muy conflictivo, donde estuvimos muy cerca de descender, pero donde una buena racha final nos permitió terminar en posiciones más avanzadas. Para después acabar clasificando por primera vez a la Champions y, después, quedar eliminados en cuartos de final con errores arbitrales absolutamente inentendibles. A ese árbitro creo que le costó no volver dirigir más .Nuevamente tuve a un equipo que lograba hacer un fútbol atractivo, un fútbol que ganó invicto a su grupo, donde ganamos al AC Milán. Yo creo que el nivel futbolistico que conseguimos con el Málaga en esa Champions fue espetacular".