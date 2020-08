Pellicer: "Va a ser una pretemporada atípica, no solo para nosotros"

El Málaga CF empieza su pretemporada con los mismos dilemas de la pasada campaña. La situación económica del club impide que la configuración de la plantilla se pueda hacer con normalidad, algo que obliga a Pellicer a tirar de la cantera. El primer amistoso del conjunto malagueño ante el Valladolid se saldó con una victoria por 1-0, una buena actuación de los de Martiricos, aunque el técnico asume que aún es demasiado pronto para evaluar a la plantilla. "Tras estas primeras semanas de entrenamiento seguimos dando pasos. Estamos contentos por el grupo, porque se ha vuelto a ver un equipo comprometido, con los conceptos claros. La primera parte los chicos del filial han hecho un partido muy completo y en la segunda parte con jugadores de la temporada anterior, con entrega ante un equipo de Primera División. Dando pasos y buscando el nivel individual porque el colectivo nos va a costar mucho sin ese boceto de equipo".

El inicio de la temporada 20/21 está siendo muy atípica, pero el técnico reconoció que no solo lo es para su equipo. "Es totalmente atípico. Son situaciones que no sabemos y no sabremos hasta que empiece LaLiga e incluso después porque el mercado seguirá abierto. El boceto, la foto de la plantilla€ Pero esto es para todos los equipos, no sólo para nosotros". Al mismo tiempo, Pellicer confía en la adaptación de su equipo: "Esperamos que se vayan solucionando todos los temas para que, poco a poco, podamos trabajar con mas tranquilidad. Nos tendremos que ajustar al día a día, antes de la pandemia ya lo decíamos cada planificación es diaria incluso diría que hora a hora. Lo que vamos a hacer es estar siempre pendientes, siempre alerta, intentar ajustarnos, acción-reacción en cada instante para intentar hacerlo lo mejor posible en esta pretemporada".

En el partido ante el Valladolid se pudieron ver hasta siete jugadores de la cantera sobre el césped, una circunstancia casi obligada para el Málaga CF. Larrubia, uno de los que vivió su debut con el conjunto blanquiazul, se mostró muy feliz al término del encuentro por la oportunidad que Pellicer le brindó. "Estoy muy contento, hemos venido con muchos canteranos a una pretemporada muy atípica en la que el mister nos ha dado muchos minutos a los canteranos, ha confiado en nosotros y estoy muy contento por el debut. Pellicer me dijo que no tenga miedo, que sea valiente y que me da otra la confianza del mundo, que sepa lo que sé hacer. Llevo diez años, voy a todos los partidos de la Rosaleda y siempre pensaba que ojalá estuviese ahí. Nunca pensé que llegaría este momento y por fin ha llegado".