Munir, de acuerdo con las críticas del jeque al administrador

Son días de nervios en el seno del Málaga CF. Después de que se anunciase la ejecución de un ERE a parte de la primera plantilla, los ánimos están caldeados en Martiricos. Los jugadores afectados, que en estos momentos aún tienen un par de semanas para resolver su futuro, están molestos con la decisión de José María Muñoz y la última prueba de ello ha sido el 'me gusta' que Munir ha dejado en el último comentario en Twitter del jeque.

Ese mensaje en cuestión de Al-Thani, lanzado en la noche de ayer, dice lo siguiente: "Lo que el administrador está haciendo con el primer equipo, nuestro mayor activo, es un crimen. Él y sus secuaces no se preocupan por salvar al Málaga CF sino que intentan que se arruine". Le acompañaba otro 'tuit' en el que concluía que las acciones de Muñoz son "para después robarlo. Solo espero que todos vean lo que esta gente realmente está haciendo ... ¡Destruirán el Málaga sólo para llenar de dinero sus bolsillos!".

Días atrás, el portero marroquí ya dejó constancia de su malestar en las últimas operaciones del club y aseguraba que no era "lógico" que el club pidiese una rebaja de sueldo y a la vez fichasen nuevos futbolistas. "No se están cumpliendo con las cosas que se nos dijo, y ahora se nos pide otro esfuerzo. No nos sorprende. Al final aún no sabemos cómo será la temporada con La Liga. Hay mucha incertidumbre", analizó Munir.

Además, la AFE también entró ayer en escena para mostrar su disconformidad con el ERE. "Lamentamos la injustificada decisión tomada por el administrador judicial, y desde AFE defenderemos en las instancias correspondientes los derechos e intereses de los futbolistas del Málaga CF, que no son culpables de la falta de viabilidad financiera de la entidad", destacaba la agrupación de futbolistas en uno de los párrafos del comunicado.