Ismael Casas: "Los chavales estamos compitiendo como los que más contra equipos de Primera"

El Málaga CF disputó su tercer amistoso de la pretemporada ante el Granada, otro equipo de Primera División y logró salir del Marbella Fútbol Center con un merecido empate. Pellicer volvió a confiar en Gonzalo para que fuese el portero titular, siendo también su tercera oportunidad para defender la portería del conjunto blanquiazul. Tras el encuentro, el guardameta aseguró que había salido "con sensaciones buenas, mejores que en los anteriores (Valladolid y Cádiz). Esta es la línea a seguir".

En cuanto al juego del equipo, el argentino reconoció el buen trabajo de sus compañeros: "Contento por cómo está compitiendo el equipo ante equipos de Primera. Este es el camino. Creo que lo están gestionando bien, estamos llegando bien a los partidos porque se ve que el equipo trabaja. Quedan dos partidos, dos pruebas para llegar lo mejor posible al inicio de la Liga".

Sergio Pellicer volvió a apostar por los más jóvenes del equipo en la primera mitad del encuentro. Entre ellos se encontraba Ismael Casas, que volvió a ser el capitán del equipo y el único jugador que permaneció sobre el terreno de juego los noventa minutos. El defensor quiso resaltar el papel de sus compañeros, en especial de los canteranos, "Somos muchos chavales y estamos compitiendo como los que más hasta el minuto 90 contra equipos de Primera División", afirmó el jugador.

El canterano, que ocupó ambas bandas a lo largo del encuentro, aseguró que tratará de dar lo mejor de sí en todas las posiciones que le asigne su entrenador: "He intentado hacerlo lo mejor posible como siempre, trabajando hasta el minuto noventa. El mister ha confiado en mí para ponerme en la izquierda. Ya me conoce de sobra y sabe que en cualquier posición que me ponga voy a intentar hacerlo lo mejor posible, sabe que en la cantera ya jugaba de central y en alguna ocasión de lateral izquierdo", finalizó.