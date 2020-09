La APA analiza el ERE y la situación económica del Málaga

A luz de todos los acontecimientos vividos en los últimos días en el seno del Málaga CF, en la jornada de ayer la Junta Directiva de la APA abordó la actualidad de la entidad de Martiricos y ha querido exponer su postura ante temas de tanta importancia como el ERE que afecta a parte de la plantilla.

En cuanto al expediente de regulación a los futbolistas, los pequeños accionistas afirman que es una medida "traumática pero necesaria". "Puesto que un club del fútbol no es una empresa ordinaria, la APA, como agrupación de accionistas de la entidad, entiende que ese ajuste económico tiene que ir en paralelo a una adecuada planificación deportiva de cara a conseguir los mejores resultados para el club, por lo que la solución adoptada debe estar presidida por la moderación" declaran a través de un comunicado emitido a los medios de comunicación.

"Al margen de que pueda ser legal, pero de discutible conveniencia, anunciar fichajes antes de solucionar la salida de algunos elementos de la primera plantilla vía despido colectivo, es conocido que existe interés por parte de algunos de los jugadores incluidos en el ERE de negociar su continuidad en el club". Apuntan, además, que todos aquellos jugadores que tienen contrato en vigor permanecerían en el equipo "de no existir la situación actual".

Sobre este tema, por último, animan a club y jugadores a no perder "la necesidad de buscar una solución para seguir contando con buenos profesionales".

En cuanto a la situación económica e institucional del club, desde la APA esperan que el Málaga CF "aproveche el ofrecimiento efectuado por BlueBay de realizar una inyección económica a las arcas del club en la manera que jurídicamente sea posible". Pero según la cadena hotelera, José María Muñoz aún no se ha hecho eco aún de tal ofrecimiento. "Desde la APA, y puesto que la realidad apremia, animamos a ambas partes a que, de mantenerse tal ofrecimiento, al menos se lleve a cabo una reunión para analizar la necesidad y pertinencia de la medida, ofreciéndose incluso esta asociación para mediar y favorecer dicho encuentro con el único fin de ayudar a los intereses de nuestro club".

Por último, los minoritarios siguen a la espera de que el administrador ponga fecha a la celebración de la Junta de Accionistas para aprobar las cuentas de la entidad blanquiazul. A sabiendas de las dificultades de estos momentos por la pandemia del coronavirus, estiman que "después del tiempo transcurrido, debe ser posible y se hace necesario fijar de forma inmediata la fecha para la celebración de dicha junta y la aprobación de dichas cuentas con el fin de conocer adecuadamente la realidad financiera de la entidad, así como de ser informados de las necesidades presupuestarias de cara a la próxima temporada".