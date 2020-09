Tres incorporaciones, Cristo se lesiona y Munir se va a Turquía

Manolo Gaspar sigue fiel a sus planes: fichar bueno, bonito y sobre todo barato. De momento lo está cumpliendo y ayer ascendió a seis el número de caras nuevas en el Málaga CF. Pero para poner el broche de oro, aún hay que ver cómo quedan oficialmente inscritos en LaLiga 2020/21 todos estos futbolistas.

El responsable del Área Deportiva blanquiazul cerró ayer una operación bastante favorable para el equipo tanto en término deportivos como en los económicos: el lateral izquierdo Yanis Rahmani vestirá la elástica blanca y azul la próxima temporada. Llega cedido por el Almería, aunque el Málaga se ha guardado una opción a compra para junio de 2022, cuando acabe la vinculación.

A sus 25 años, el francoargelino formado en la cantera del Athletic de Bilbao debutó en Segunda B con 19 años. En la temporada 17/18 jugó en el Mirandés y exploró con acierto su vena más ofensiva marcando 10 goles en 30 partidos. Su paso a la categoría de plata llegó hace relativamente poco tiempo, en la temporada 2019/20, el Almería lo cedió al Lugo y en el club gallego jugó 27 encuentros, de los cuales 20 fue titular y en los que aportó siete asistencias y un gol.

Ayer, tan solo unas horas después de que el Málaga CF anunciase este nuevo fichaje, el jugador se incorporó a la concentración de Alhaurín el Grande para empezar a entrar en la dinámica del club costasoleño, inmerso en plena planificación de la campaña que está a punto de arrancar.

Cristian Rodríguez, anunciado ya hace unos días, se incorporó ayer también a la preparación estival y completó sus primeros entrenamientos a las órdenes de Pellicer y con sus nuevos compañeros de vestuario. A la concentración también se sumó Juanpi.

En cambio, una de las bajas más sensibles a última hora de la tarde de ayer fue la del guardameta Munir. El marroquí, con un pie fuera del Málaga CF, puso rumbo hacia Turquía por motivos personales para, aparentemente, concretar los últimos flecos de su incorporación a un club de la competición otomana.

Cristo, cuarto «tocado»

Después de que Keidi Bare abandonase la concentración al ser convocado por la selección absoluta de su Albania natal, otro canterano ha tenido que marcharse de Alhaurín el Grande. En la jornada de ayer, Cristo Romero tuvo que dejar la pretemporada blanquiazul al haber sufrido una lesión muscular en el cuádriceps en su pierna izquierda. Hasta el momento, no se conoce con exactitud el alcance de dicha dolencia ni cuanto se alargará en el tiempo, pero no se descarta que no llegue a tiempo para el arranque liguero del fin de semana del 12-13 de septiembre en la cancha del Tenerife.

Sergio Pellicer, buen conocedor de La Academia, optó por alinear a Cristo en los dos primeros partidos amistosos de este verano ante Real Valladolid y Granada.

Además de Cristo, el único lateral que había en la plantilla costasoleña era Juankar, incluido en el ERE y en negociaciones con el Rayo Vallecano para vestir la franjirroja la próxima campaña. No obstante, la llegada de Yanis Rahmani refuerza la banda zurda del esquema malacitano.

El canterano no es el único jugador «tocado» en el plantel de Pellicer. Benkhemassa no entrenó ayer debido a una artritis postraumática que sufre en su rodilla izquierda y tanto Adrián como Lombán trabajaron fuera del grupo. El madrileño tiene una contusión en el costado y el de Avilés padece una contractura en el cuádriceps izquierdo, aunque se espera que en los próximos días puedas incorporarse a las sesiones grupales con el resto de sus compañeros.

Sin dejar de lado los problemas musculares, el equipo malagueño también está muy pendiente de los tres casos positivos de Covid-19 que han diagnosticado en el Cádiz CF, rival del Málaga CF hace tan solo unos días y en el que hubo contacto con los miembros de la plantilla amarilla.