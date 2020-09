José María Muñoz: "Hemos inscrito a siete jugadores que estarán disponibles en Tenerife"

Que la situación del Málaga CF era límite era algo conocido por todos, pero en boca del administrador judicial, la realidad se hace aún más cruda. Al menos, José María Muñoz quiso empezar con una buena nueva, un bálsamo para el malaguismo y sobre todo para Sergio Pellicer: ya se han tramitado las inscripciones de los siete nuevos jugadores del Málaga: Escassi, Dani Barrio, Calero, Cristian, Yanis, Orlando Sá y Caye Quintana.

El proceso, dicho por Muñoz, es "bastante farragoso". Aún así. Escassi y el guardameta Barrio ya cuentan con el visto bueno del área económica de LaLiga. Está todo en orden y es cuestión de horas que se haga oficial. Los otros cinco, serán inscritos a lo largo de la semana, pero en este sentido el optimismo en el club es tajante.

Entre los numerosos agradecimientos, el administrador hizo hincapié en las figuras de Antonio Banderas y Antonio de la Torre. "Ellos viven de su imagen y no cobran su imagen al Málaga", apuntó por las colaboraciones que ambos actores han hecho con la entidad.

También resaltó la complicada labor de Manolo Gaspar, "Cuando le dije que dejaba de ser secretario y pasa a la dirección deportiva, le comenté que la situación era límite y le dije que tenía que trabajar en el plan A, B y C. Ellos han trabajado como locos para tratar de tener la mejor plantilla posible. Estar horas y horas en La Cueva mirando jugadores, hablando con agentes, una y otra vez. Un esfuerzo encomiable. Me gustaría que valoren el trabajo y el esfuerzo, nuestra vida personal se ha disipado".

El administrador judicial es consciente del enfado de algunos abonados. Por ello, se dirigió a la masa social malaguista: "El Málaga no tiene el millón y pico de euros para devolverle la parte proporcional de los abonos. Si yo tuviese competencia para ampliar capital, recogería una partida para devolver íntegramente esta cantidad. Lo más importante que tenemos son nuestros abonados. Sabemos que a algunos les hace falta para llenar el carrito de la compra".

Acto seguido, José Marìa Muñoz explicó mediante diapositivas con todo lujo de detalle la realidad económica del club malacitano. Hay que tener en cuenta la tesorería, las pérdidas y ganancias o las normas económicas de LaLiga. Aquí, el Covid también perjudica a la entidad, ya que ha perdido patrocinadores y a día de hoy no ha podido lanzar campaña de abonados, ya que por el momento los estadios seguirán vacíos.

Desde su llegada, el Málaga ha conseguido revertir una situación de números rojos hasta tener un saldo positivo. No obstante, el club sigue necesitando -ahora más que nunca- los casi siete millones de euros que debe el jeque Al-Thani.

"A 31 de agosto, estamos en pérdidas. En estos momentos solo disponemos de algo de dinero de los patrocinadores y de los derechos de televisión. no hay otra entrada de dinero. No hemos descendido a Segunda B por el articulo 5517 de los estatutos dice que si en 3 de 5 años anteriores estás en primera no te sanciona. El artículo volverá a estar operativo en unos meses, si no atajamos de forma seria el límite salarial, el Málaga estará en Segunda B hagamos lo que hagamos", advierte.

El tope salarial para este año, que no variará incluso si se logra una ampliación, es de tres millones de euros. Cifra que ya se excede por los contratos de algunos jugadores que siguen en la plantilla. " Si solucionamos el ERE, podríamos mejorar un poco, pero no va a haber mucho más. Hay que negociar, si no nos ponemos de acuerdo, reunión cada 4 días. Pero es que si retiro el ERE, el Málaga en octubre estaría en concurso de acreedores".

En cuanto a nombres propios, Keidi Bare "en estos momentos en jugador del primer equipo y lo vamos a inscribir. El Espanyol y otro club están interesados, pero en firme no tenemos nada, solo rumores y llamadas". También se habló de Luis Muñoz: "Seguimos negociando, hay alta probabilidad de que se quede. Aún no hay acuerdo pero seguimos hablando con él", comentó el administrador. Sobre Lombán explicó que "estamos sancionados y no podemos inscribirle, Lombán tiene salario que no es el mínimo de la patronal y además está afectado por el ERE".

Las bajas de Munir y Adrián han sido voluntarias. "José Rodríguez ha pedido permiso para ausentarse y Juankar también". En el caso de José, "tiene contrato y está obligado a estar en el Málaga, tiene que entrenar igual que el resto. Si el míster decide que los afectados por el ERE jueguen, tienen que jugar. Los trabajadores del club en ERE han estado trabajando hasta el último día".

En el tema de la propiedad, José María Muñoz aclaró: "Nadie de BlueBay se ha dirigido mí para ofrecer un préstamo. Si es así, que presenten hoy o mañana un escrito y que digan que están dispuestos a dar 10 millones de euros con las condiciones que ellos quieran. A mí hasta hora nadie me ha ofrecido nadie, nos vendían muy bien. Para tramitarlo hay que dirigirse al juzgado".

De cara a la llegada de posibles nuevos inversores, el administrador detalló: "Todo aquel que quiera verme tiene las puertas abiertas, me reúno, me preguntan por la situación, pero muchos confunden que estamos en concurso y que yo pueda vender el Málaga, no es cierto. Son los accionistas los que tiene que vender sus acciones. Yo no puedo vender. Ha surgido que yo me estoy postulando y a que me quiero quedar como presidente, eso es malintencionado y mezquino".