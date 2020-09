Acuerdo Málaga-Shaheen para la destitución del ex manager blanquiazul

El Málaga CF cierra otro capítulo del complicado proceso que inició el pasado mes de febrero cuando entró en escena la administración judicial. Esta mañana, el club ha llegado a un acuerdo con Richard Shaheen, ex director general de la entidad, para indemnizarle tras su despedido, que tuvo lugar el primer día que José María Muñoz pisó las oficinas de La Rosaleda.

Tras no llegar a un primer acuerdo, se ha producido una vista en los juzgados de lo social en el que se ha acordado el pago por despido improcedente para el norteamericano y mano derecha de Al-Thani, un pago que se realizará fraccionado y por una cantidad no demasiado alta. Además, el despido como tal no se considerará nulo, así que la operación finaliza de manera positiva para el Málaga CF y sus intereses.

En varias ocasiones Shaheen ha intentado regresar al club de Martiricos, incluso pidió ser interventor para controlas las operaciones que realizaba el propio José María Muñoz. Todos los intentos, no obstante, fueron rechazados por los juzgados malagueños.