La plantilla del Málaga CF para la 20/21 comienza a definirse

El ritmo de trabajo en La Cueva de Manolo Gaspar y sus compañeros sigue siendo frenético. Los días pasan y los deberes van saliendo a delante a cuentagotas. Desde que acabase la pasada temporada, hace solo unas semanas prácticamente, el Área Deportiva no ha parado entre negociaciones con los jugadores que ya están en el club, labores de scouting y llamadas con agentes y representantes para cuadrar las nuevas incorporaciones en los parámetros permitidos.

A solo dos días de la primera convocatoria oficial de la temporada 2020/21, el anuncio del administrador de las inscripciones de Escassi, Dani Barrio, Calero, Orlando Sá, Cristian Rodríguez, Yanis Rahmani y Caye Quintana alivian, pero sigue quedando trabajo que hacer.

Aún es complicado adivinar el once del próximo domingo en Tenerife, ya que algunos de los nuevos directamente no han tenido ningún minuto de juego con la elástica blanquiazul en sus piernas durante la pretemporada, pero el equipo empieza a perfilarse y sin duda alguna, este año los jugadores de La Academia seguirán teniendo su parcela de protagonismo.

En busca de un lateral zurdo



Juankar ya es pasado del Málaga CF. Finalmente, jugador y club han acabado, de mutuo acuerdo, su relación contractual de forma amistosa. Su nuevo destino para las dos próximas temporadas será en Panathinaikos Atenas. Según los medios helenos, se incorporará de inmediato al trabajo con el equipo al haber pasado las pertinentes pruebas médicas, equipo en el que cobrará unos de 250.000 euros anuales.

Por ende, la posición de lateral izquierdo queda huérfana. Hace unos días, La Opinión pudo conocer el interés del club de Martiricos en Francisco Varela, de 25 años, ex Betis y ex Oviedo que actualmente milita en Os Belenenses. No obstante, Rayo y Cartagena también le siguen la pista muy de cerca.

En el día de ayer, El Periódico de Aragón lanzó otro nombre para esta demarcación: Lasure, propiedad del Zaragoza. El club maño y el Málaga CF están en negociaciones para la cesión del canterano, al que le agrada dicha la posibilidad. La operación aún no está cerrada y depende en gran medida de la «operación salida» en Martiricos.

La negociación para inscribir a Lasure no va tan rápida, aunque la llegada mediante cesión ayuda. El Málaga se haría cargo de la ficha del lateral izquierdo, que ronda los 130.000 euros. «Lasu» tiene contrato hasta 2023 y en el tramo final de la pasada temporada estuvo cedido en el Tenerife, donde jugó un total de 12 partidos mayoritariamente como interior aunque su posición natural es la de lateral. Como en el caso de Varela, otros clubes se han interesado por Lasure aunque ni Mallorca ni Leganés son la primera opción.

Todos los nuevos, disponibles



En cuanto al ritmo de entrenamiento de cara al arranque de la competición en la categoría de plata, los hombres de Pellicer regresaron el pasado martes al trabajo tras descansar lunes y martes. En la sesión de ayer, de nuevo en las instalaciones de la Federación, la buena noticia fue el buen ritmo de todos los nuevos jugadores blanquiazules.

En total, fueron 25 los jugadores presentes en el verde. Por un lado, los guardametas Dani Barrio, Gonzalo y Strindholm se entrenaron a pleno rendimiento.

A su vez, Escassi, Yanis, Calero, Cristian, Orlando Sá y Caye Quintana, completaron la sesión de trabajo. En el caso de Quintana, último fichaje hasta el momento, realizó su segundo entrenamiento totalmente integrado con el grupo.

La cantera, siempre presente, estuvo representada por Juan Cruz, Iván Jaime, Ismael, Ramón, Larrubia, Julio, Issa Fomba, Mike, Hoyos, Quintana, Murillo, Mini, Benítez y Eu.

El resto de jugadores del plantel que han trabajado con normalidad durante la pretemporada realizaron labores específica en La Rosaleda. Solo faltó Keidi Bare, pendiente de volver a la Costa del Sol tras su participación con la selección albanesa.

El equipo trabajará hoy, mañana y pasado, día en el que viaje a Tenerife para empezar el curso.