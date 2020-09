Ignacio Camacho anuncia su retirada

El nombre de Ignacio Camacho está estrechamente ligado al de uno de los mejores Málaga CF, ese que paseó nombre y escudo por media Europa. Hace ya varios años que el centrocampista abandonó la entidad blanquiazul, pero sigue formando parte de la historia malaguista. Ahora, a sus 30 años y después de numerosas intervenciones quirúrgicas, recaídas en su tobillo izquierdo e intentos de volver al verde al 100%, el futbolista maño dice adiós al fútbol profesional.

La lesión llegó en el pasado 2017, cuando estaba comenzando su periplo en el Wolfsburgo alemán. Después de cinco operaciones y varios intentos a lo largo de estos tres años, el jugador ha decidido poner fin a su carrera. Mi pie ha dicho basta", comentó en la rueda de prensa de despedida.

Visiblemente afectado y muy emocionado, Camacho aseguró sentirse tranquilo consigo mismo al haber intentado todo lo que estaba en su mano y más para recuperarse. "Me voy con la conciencia tranquila por haber hecho todo para volver a hacer lo que tanto amo: el fútbol". No obstante, lamentó profundamente que sus hijos "no puedan ver a su padre jugar más al fútbol. Quiero que en un futuro sepan que lo intenté todo".

Camacho pone así punto final a su carrera como jugador, pero el recuerdo que ha dejado en los equipos por los que ha pasado se mantendrá intacto. En Martiricos la afición lo recuerda después de sus cinco temporadas vistiendo la elástica blanquiazul, ya fuese en partidos de Liga, Copa del Rey o la soñada Champions League.



A continuación, reproducimos las palabras de la carta que ha leído el propio Camacho para anunciar su retirada:

"Buenos días a todos los que habéis venido hoy, perdonadme por mi pronunciación.

Mi pie ha dicho basta. Después de pensar y hablar con los doctores y el club, llegó la hora de decir adiós a la que ha sido mi profesión durante tantos años.

Escribo esta carta con mucha pena, pero con mucho orgullo. Tras mi lesión hace tres años en la Copa Pokal contra el Hannover, he pasado 5 veces por el quirófano, meses de rehabilitación, doctores, recaídas€ He peleado sin parar para volver. Me voy con la conciencia tranquila por haber hecho todo lo posible. Todo para volver a hacer lo que tanto amo: el fútbol.

No ha sido nada fácil. El dolor ha estado presente cada día durante estos tres años y finalmente no me deja continuar. También estoy muy agradecido a la gente que me ha ayudado en el camino (fisioterapeutas, recuperadores, doctores, familia€), tampoco ha sido fácil para ellos.

En primer lugar me gustaría dirigirme al Vfl Wolfsburg:

Gracias por haber confiado en mí. Estaré siempre agradecido por el apoyo que me habéis dado, tanto el club como todos los aficionados. Es muy difícil estar en otro país y sentirte como en casa. Gracias Jörg y Marcel por darme la oportunidad de seguir vinculado al fútbol después de esta dura decisión. Lo que siento, de corazón, es no haber podido devolver esta confianza dentro del campo.

Gracias a mi mujer y a mis hijos por toda la paciencia que han tenido conmigo. A mi mujer por ser ese apoyo incondicional, por darle prioridad a mi recuperación antes casi que a la estabilidad familiar, por ser mi compañera de viaje estos 13 años.

Me da mucha pena que mis hijos no puedan ver a su padre jugar más al fútbol. Quiero que en un futuro sepan que lo intenté todo.

Gracias a mi familia. A mis hermanos Juanjo y Borja por estas a todas. A mis padres por hacerme ser la persona que soy hoy en día. Espero que mis hijos estén tan orgullosos de mí como lo estoy yo de ellos.

No puedo irme sin dar las gracias a todas las personas e instituciones que me han acompañado a lo largo de mi carrera: Real Zaragoza; Atlético de Madrid, donde di el salto a profesional; Málaga CF, que me ha visto crecer como persona y profesional; a la Selección Española de Fútbol, donde he disfrutado de todas las categorías inferiores hasta vestir la camiseta de la absoluta; y Vfl Wolfsburg, donde termino mi carrera.

- Gracias a todos los trabajadores, entrenadores y cuerpos técnicos con los que me he encontrado en el camino, que hacen que seamos mejores futbolistas y personas. Son una parte fundamental de este deporte.

- Gracias a todos los compañeros que he tenido. Estoy muy orgulloso de todos los vestuarios de los que he formado parte.

- Gracias a todos los aficionados que durante estos años me han demostrado su cariño y apoyo.

- Gracias a los periodistas por tratarme siempre con tanto respeto y cariño.

- Gracias Gustavo por estar desde los 15 años a mi lado.

El fútbol te quita algunas cosas, pero te da otras increíbles. Nunca podré dejar de agradecerle las amistades para siempre que me ha regalado y la disciplina que he seguido a lo largo de mi vida.

A pesar de tener que dejar el fútbol antes de lo que nunca hubiese imaginado, soy un privilegiado por haber podido disfrutarlo durante tantos años.

Y con esto digo adiós a mi vida como futbolista profesional, pero empieza la siguiente, y tengo más ilusión que nunca.

Gracias, fútbol".