Revolución en la plantilla

En cuestión de una semana,la plantilla del Málaga CF está experimentando diversos cambios. De Tenerife a Castellón habrá casi media docena de novedades entre altas, bajas y recuperación de los lesionados. Quedan 18 días para que concluya el mercado de fichajes de verano, metidos ya en otoño, y en Martiricos el club sigue en plena reestructuración. Manolo Gaspar no quiere que le pille el toro y el margen de maniobra es bastante limitado.

En las últimas horas, dos nuevos efectivos han aterrizado a la disciplina costasoleña: Joaquín Matos y Jozabed. Matos, como Caye Quintana, llega cedido del Cádiz y trabajará a las órdenes de Pellicer esta temporada. Por su parte, para el centrocampista de Mairena del Alcor, Jozabed, el club blanquiazul se guarda una opción de compra al término del curso actual. De esta manera, la dirección deportiva blanquiazul mantiene una de las estrategias marcadas a principio de verano: aprovechar mediante cesión a los «descartes» de los clubes de Primera División para conseguir así jugadores de buen nivel a un precio asumible por las debilitadas arcas de Martiricos.

Pero no todo han sido incorporaciones. Ayer se produjo una de las salidas más dolorosas de estos meses en la entidad costasoleña, la de Tete Morente al Elche. El club ilicitano, recién ascendido a la máxima categoría, pagó la cláusula de 500.000 euros del extremo de La Línea de la Concepción y nada pudo hacer el Málaga cuando un Primera llama a la puerta.

Además de Tete, también está cada vez más cerca la salida de Cifu y, precisamente, rumbo al Elche según Onda Cero. El lateral granadino, incluido en el ERE que afecta a la primera plantilla, ha pedido permiso para ausentarse en las sesiones de trabajo del equipo blanquiazul para poder ultimar los detalles de su traspaso. Cabe a destacar que es un viejo conocido en la entidad franjiverde, ya que creció en sus categorías inferiores, del Juvenil A pasó al filial hasta llegar al primer equipo.

Todas las novedades en la plantilla fueron analizadas por el propio Sergio Pellicer en una entrevista en Radio Marca Málaga. Sobre Tete, el técnico de Nules comentó que solo hace dos días el de La Línea habló con él para contarle su cambio de equipo. «Viene un club que paga su cláusula. Es un jugador diferencial e insustituible. Hay que mirar hacia delante y con todas las situaciones que vayamos solventando. Es nivel de Primera División y le ha llegado la oportunidad, así que a trabajar y buscar soluciones... No queda otra».

En líneas generales, el técnico reveló que para afrontar la temporada su reto será «intentar ser muy transparente y sentido común. El día a día no sabemos qué nos va a depara, por encima de todo está el club y sus personas. Llega un momento en el que se hace complicado. Un entrenador no puede gestionar el equipo de la misma manera siempre, pero los jugadores nunca te pueden ver débil».

Por último, no olvidó que a poco más de 48 horas para disputar el segundo partido liguero, seguían a la espera de la resolución oficial que pusiese día y hora exacta al partido en Castalia. «Jugadores y entidad tenemos que preparar tres, cuatro planes de entrenamiento. No sé si jugamos el viernes. Esto no es ir a comprar el pan. Se deben dejar de mandar comunicados o escribir por Twitter y resolver los problemas. Es una falta de respeto al trabajo del cuerpo técnico. Dicen que estamos en la mejor liga del mundo...».



Próximos movimientos



Las llegadas pero sobre todo las salidas serán determinantes en el tramo final de la ventana de fichajes.

Aunque el salario de Tete Morente no era de los más altos de la plantilla, cada euro ahorrado es de gran importancia para un Málaga en el que, parafraseando al administrador judicial, la política es de total austeridad.

Por ello, las salidas son vitales de cara a poder completar las inscripciones de los jugadores que ya están y también los que quedan por llegar.

Los últimos movimientos ayudarían, entre otros, al alta de David Lombán para así sumar un efectivo profesional y que cuenta con experiencia en el once malaguista para los enfrentamientos ligueros.

La inscripción de los nuevos fichajes al venir en calidad de cedidos, serán más fáciles a la hora de pasar el control económico de LaLiga.

En la rampa de salida quedan nombres relevantes, con especial hincapié en aquellos afectados por el ERE. Hay ofertas sobre la mesa por Diego González, Luis Hernández y el canterano Keidi Bare, además del mencionado Cifu con el Elche aunque, presumiblemente, sus marchas se pueden alargar hasta que finalice el periodo de negociación del expediente regulador.

Mientras tanto, pendiente de todos estos factores, siguen las conversaciones para incorporar a Luis Muñoz a la disciplina malaguista. Otro movimiento cuyo desenlace, en teoría favorable, se podrá extender hasta los últimos días de mercado.