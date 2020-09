El Málaga CF, más cerca de cerrar la plantilla 2020/21

Faltan solo 10 días para el cierre de mercado y se nota el ritmo frenético en los despachos y en los teléfonos de dirigentes y representantes. En el Málaga, durante las últimas horas tres nombres han ganado protagonismo. Cada uno de ellos se encuentra en un estado diferente, pero todos son a tener en cuenta.

En primer lugar, el conjunto de Martiricos ha cerrado ya la incorporación mediante cesión de Juan Soriano, guardameta de la cantera del Sevilla, y en las próximas horas debería llegar el anuncio oficial por parte del club malacitano. El conjunto hispalense se hará cargo de la mayor parte de su ficha y Soriano permanecerá en la Costa del Sol esta temporada. Otra opción de calidad, ya que el jugador es una de las perlas de la cantera sevillista y llega con muy buenas condiciones económicas.

Otro jugador con el que el Málaga lleva muchas semanas negociando en Jairo Samperio. Las relaciones entre el exjugador del Hamburgo se habrían enfriado, pero en las últimas horas el equipo de trabajo de Manolo Gaspar habría retomado las conversaciones. El extremo izquierdo llegaría libre después de haberse quedado sin equipo el pasado mes de julio, pero quiere asegurarse que podrá ser inscrito como profesional en la plantilla de Pellicer. Este caso recuerda al de Luis Muñoz, jugador por el que la afición sigue suspirando y esperando novedades. Pero hasta que no se resuelva el ERE la próxima semana el Málaga CF no sabrá a ciencia cierta cómo queda administrativa y económicamente para asegurar la inscripción del pivote de Nueva Málaga.

Por último, según ha podido saber La Opinión en las últimas horas el club blanquiazul ha comenzado los contactos con Pablo Chavarría, delantero propiedad del Mallorca con el que el club bermellón no cuenta de cara a la ya comenzada campaña. Llegaría para completar la delantera malaguista.

El atacante aterrizó el año pasado a Mallorca, justo cuando el equipo logró el pase a la máxima categoría. Aún así no gozó de demasiados minutos para asentarse y demostrar sus cualidades: ha jugado 198 minutos y solo ha salido en el once titular en una ocasión. Con 32 años, la mayor parte de su carrera la ha disputado entre Bélgica y Francia: Anderlecht, KAS Eupen, Kortrijk, Lens y Stade Reims han sido los equipos en los que ha estado desde que abandonó el Belgrano argentino. En Francia es donde ha gozado de más minutos y ha anotado más goles: 26 en el Reims desde la 2016/17 hasta su llegada a Mallorca la pasada campaña y 22 en el Lens entre la 13/13 y el verano de 2016. Más allá de la demarcación de «9» puro, Chavarría es un diestro que también puede jugar como extremo.

Con quien si podrá contar Sergio Pellicer al 100% para el próximo encuentro en La Rosaleda frente al Alcorcón es con Jozabed. Una vez superados todos los tramites burocráticos, el de Mairena ha empezado a trabajar con el resto des sus compañeros y ha sido ya inscrito en LaLiga.

Antoñín, cotizado en Segunda



Mientras tanto, la opción del regreso de Antoñín a su casa se complica. Una vez el Granada le informó que no contaba con él para esta campaña, varios clubes se han interesado en el delantero de La Palmilla y en estos momentos el mejor posicionado es el Rayo Vallecano de Iraola. Según AS, hay sintonía entre el jugador malagueño y el conjunto de Madrid, aunque otro clubes como Tenerife, Las Palmas y el propio Málaga no abandonan la puja.