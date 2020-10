El Málaga dice adiós a los jugadores del ERE

Ya es definitivo a todos los efectos. Desde este sábado a mediodía, los futbolistas incluidos en el ERE de la primera plantilla del Málaga CF dejaron de pertenecer a la disciplina blanquiazul. Este sábado, 3 de octubre, concluía el periodo que comenzó el pasado 24 de agosto, cuando por orden del administrador judicial el club tuvo que tomar la dolorosa -pero necesaria- decisión de implantar un ERE a algunos de sus jugadores, especialmente aquellos cuyos sueldos eran más elevados, algunos incluso seguían intactos desde que el club malacitano militaba en la máxima categoría. Han sido pocos los casos similares en el fútbol español, muy cruda debe ser la situación financiera de una entidad para llegar a ese movimiento y en el Málaga se había llegado al límite.

Este lastre financiero afectaba también a la planificación deportiva, ya que LaLiga tuvo al conjunto blanquiazul sancionado con las inscripciones restringidas.

De esta manera, Diego González, Luis Hernández, Badr Boulahroud, Renato Santos, Esteban Rolón, Juanpi Añor y Dani Pacheco, más Emanuel Cecchini ya no son miembros del Málaga CF. En el caso de Cecchini, su desvinculación llegará cuando finalice su período de cesión en el CA Unión argentino (enero de 2021).

En el comunicado, la entidad destacó que «acaba un proceso clave para la viabilidad económica inmediata del Málaga y de manera satisfactoria entre las partes».

Reacción



Una vez el club confirmó los despidos, no todos los jugadores afectados hicieron declaraciones en sus redes sociales. El primero de todos fue el vinotinto Juanpi. A través de una publicación en Instagram, el jugador aseguró que ha sido «un día triste» para él.

«Después de 11 años me toca decir adiós al club de mi vida. Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron a crecer y a formarme como jugador y persona, también a toda la afición malaguista que ha estado presente en todo momento a pesar de las dificultades. Me voy feliz y orgulloso de haber representado al Málaga CF y confío plenamente que pronto volveremos a disfrutar del club donde se merece estar», remarcaba Añor con una foto en la que celebraba un tanto con la elástica blanca y azul. Ahora, una nueva era llega a los muros de La Rosaleda.