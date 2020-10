A Vallecas con ilusiones renovadas

Ha sido una semana intensa en el club de Martiricos, pero también gratificante con llegada de soluciones para encarar la temporada de la mejor manera posible. La resolución del ERE, los fichajes de Chavarría, Mejías y Jairo pero, sobre todo, el regreso de Luis Muñoz han supuesto una bocanada de aire fresco, un empujón en lo deportivo y en lo moral para el equipo costasoleño. Aún quedan los últimos flecos que perfilar de cara a los próximos días, cuando concluya el mercado de fichajes, pero el Málaga está dando pasos en la buena dirección para empezar a competir como la afición espera.

Es innegable que el conjunto malaguista está pasando por una buena racha. Y si Ramón Enríquez estuvo en el XI ideal de la segunda jornada gracias a su espectacular golazo, en la tercera fecha Joaquín Matos ha destacado entre todos los jugadores de la categoría de plata, en gran medida debido al pase de gol de Cristian.

Pero tal y como avisa el míster blanquiazul, hay que ser humilde y precavido. En el terreno de juego aún se ven errores a pulir, errores que no pasan desapercibidos para el staff técnico, pero el equipo muestra otra cara. Hay más garra, más hambre, más competitividad y eso se convierte en ilusión de los seguidores blanquiazules que, pese a no poder alentar a los suyos en La Rosaleda, dejan patente que este año sí, las cosas parecen estar algo más ordenadas, algo fundamental para crear un proyecto estable y luchador. Pero para bien o para mal, este es solo el comienzo de un largo trayecto en una Segunda División que en los últimos años no ha dejado de demostrar lo dura y cambiante que puede ser.

Sea como fuere, el duelo de hoy puede suponer un paso más en la confirmación de que este Málaga está llamado a hacer algo más que salvar la categoría en la penúltima jornada liguera.

Para la ocasión, Pellicer ha confeccionado una convocatoria de 24 hombres en la que a última hora tendrá que hacer un descarte. Las novedades con respecto a la lista anterior son las incorporaciones de Luis Muñoz, Chavarría, Jairo, Josua Mejías y Juan Soriano. Al cierre de esta edición, solo aparecían inscritos Chavarría, Jairo y Juan Soriano, aunque no hay que descartar que de aquí a la hora del encuentro podrán llegar las fichas de los futbolistas restantes.

En cambio, lo más probable es que el técnico de Nules apueste por dar continuidad a los jugadores que tan bien han rendido en estas semanas, siempre dejando la puerta abierta a algún cambio de última hora y a que los nuevos dispongan de minutos en el segundo tramo del encuentro.

Por su parte, el equipo de Bolo llegará con sed de victoria después de que la semana pasada la Ponferradina les pasara por encima con un contundente 3-0 en El Toralín, alejándolos así del primer puesto de la tabla. Ahora, Málaga y Rayo se medirán empatados a puntos.

Antoñín jugará en el Rayo



El regreso del canterano de La Palmilla también ha estado sobre la mesa en los últimos días, pero las condiciones de cesión del Granada eran complicadas de asumir para la entidad de Martiricos. Después de recalar en el conjunto nazarí en el pasado mercado invernal, ahora Antoñín hace las maletas hasta Madrid y el Rayo Vallecano será su nueva casa en este curso 2020/21.

La voluntad del delantero malagueño era regresar a casa, pero las limitaciones económicas han echado por tierra las ganas de club y jugador por volver a entrelazar caminos.