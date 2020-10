Gaspar responde a la críticas de José Rodríguez

Este verano, los temas a abordar en el Área Deportiva blanquiazul han sido muchísimos. Pero entre las muchas bajas del equipo, una de las más polémicas fue la de José Rodríguez por las declaraciones que el de Villajoyosa realizó tras poner fin a su etapa en el Málaga.

Rodríguez aseguró haberse sentido "engañado" en su marcha. "Al administrador no lo conozco. Me siento engañado por Manolo Gaspar, primero me dice una cosa y luego no la cumple. El Maccabi me dio un últimatum y era normal. Llevaban detrás de mí tres semanas. Salgo, porque creo que con el contrato de las cinco temporadas me podían inscribir inmediatamente. Tenía lo del año pasado en la cabeza".

La respuesta del dirigente paleño fue respetar su sentir, pero se defendió: "José Rodríguez puede sentirse como quiera, pero yo siempre he ido con la verdad por delante. Los tiempos de Jose y los del Málaga eran diferentes. Él nos llevó al límite, quise que se quedara y para mí era clave, pero por los tiempos no se pudo dar. Él tenia otras cosas y llegó el momento en los que tuvimos que separarnos. Para mí era importante, intenté que se quedara".

Además, remarcó que su palabra finalmente se ha cumplido: "Yo dije que todos los jugadores que llegaran se iban a inscribir y eso ha pasado, aunque si él tenía dudas y es normal que se fuera".