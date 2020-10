López Nieto: «Cada temporada que el Málaga CF está en Segunda se distancia 50 millones de los demás»

El exárbitro malagueño Antonio Jesús López Nieto aseguró en Radio Marca Málaga que «LaLiga ha evolucionado y el Málaga no ha estado a la altura».

El excolegiado fue muy crítico con la entidad de Martiricos: «Lo dije en 2012. Estábamos en Champions y me tacharon de antimalaguista. Lo veía venir. La reacción ha sido muy tardía. Vamos tarde. Los clubes se han transformado. LaLiga ha evolucionado y el Málaga no ha estado a la altura. Cada temporada que estamos en Segunda, nos distanciamos 50 millones de los demás. Es mucho el camino que queda. Los clubes que arrancan desde Tercera no llegan al fútbol actual».

López Nieto dio su punto de vista también sobre el protagonismo del arbitraje en el fútbol, mayor que en otros deportes como el baloncesto: «El protagonismo del arbitraje en el fútbol no lo tiene el baloncesto. El fútbol es un fenómeno social. Mañana pones un Real Madrid-Barcelona, lo arbitra un catalán y si se equivoca, estamos hablando de cosas diferentes. En el baloncesto ni se pregunta por el trío arbitral».

Antonio Jesús López Nieto, retirado en 2003 y actualmente representante del colectivo arbitral en LaLiga, es uno de los mejores árbitros de la historia del fútbol español.