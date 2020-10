Paco García Anaya: "El proyecto de Al-Thani fue una borrachera pasajera"

La época dorada de final de los 80 y principios de los 90 en el Málaga CF tienen un nexo común, la labor de Paco García Anaya como dirigente en aquel CD Málaga. Ayer, el expresidente fue distinguido con el Escudo de Oro de Radio Marca Málaga acompañado de Basti, en nombre de la Fundación del Málaga CF,

De aquella temporada, cuando en 1988 se logró el ascenso a la máxima categoría, García Anaya recuerda que a «cinco jornadas antes, estábamos ya en Primera».

También recuerda que "a Kubala había que entenderlo. Lo vi sufrir en mis propias carnes. Quiso abandonar la nave un par de veces. No quería viajar a Oviedo. No le gustaba el ambiente en el Málaga, no iba a disfrutar del ascenso. Me guié por el corazón, no por la cabeza"

Además, aseguró con sinceridad que la fortuna le sonrío "en el fútbol y en los negocios. Todo lo que tocaba lo hacía oro. Todo me salía bien. Puse toda la carne en el asador. Que no le quepa duda al malaguismo".

Y sobre la gestión de Al-Thani, comentó que el proyecto "fue una borrachera pasajera". "Estábamos en Champions, pero vino todo aquello. Dentro de las posibilidades, el proyecto deportivo del Málaga es muy razonable".