Pellicer: "Nos ha faltado un poquito de paciencia"

El entrenador malaguista, Sergio Pellicer, subrayó que, más que por el punto cosechado ante un rival complicado como Las Palmas, está contento por la "carga de minutos" que empiezan a acumular jugadores que apenas llevan semana y media en la plantilla. No obstante, acerca de no haber podido doblegar a un rival que jugó toda la segunda mitad con diez, aclaró: "Nos ha faltado un poquito de paciencia".

En la rueda de prensa posterior al duelo contra el conjunto insular, el técnico castellonense reconoció que ante la jornada de descanso de este lunes le ha pedido a sus futbolistas "que no se castiguen a sí mismos". Indicó que su escuadra "lo ha dado todo" y que ahora hay que pensar en el partido de Zaragoza y en intentar mejorar.

"Tenemos que hacer transiciones más rápidas y tener más dinamismo en el campo rival. Es lo que nos ha faltado para desgastar a Las Palmas", especificó. "Nosotros queremos ilusionar a la gente, pero el primer objetivo es conseguir la permanencia. Nos gustaría ser un equipo con muchas más ocasiones, con más llegada. El fútbol son momentos y vamos a intentar encontrar el momento de los jugadores en ataque", matizó después de mostrarse satisfecho por el rendimiento en defensa.

Son ya tres encuentros de un total de cinco sin que el Málaga CF haya encajado un tanto. "Ha habido dos partidos. En el primero, hasta la expulsión, ha sido muy igualado. El choque estaba muy justo. A partir de ahí hemos hecho variantes y nos ha faltado tranquilidad, un poquito más de calma y buscar a esos jugadores intermedios o intentar más centros", resumió.

Para Pellicer, la solidaridad permite muchas veces compensar las circunstancias cuando te quedas con uno menos. De ahí que no haya querido quedarse únicamente con la oportunidad perdida de sacar tres nuevos puntos sobre el césped de Martiricos: "Estamos en esa fase que necesitamos de preparación. Esto no se hace de un día para otro, aunque no quiero poner excusas. Siendo más verticales, estando más cerca del área, siendo sólidos a nivel defensivo y con más minutos de carga de partidos, seguro que vamos a mejorar".