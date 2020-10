Recuperaciones y recaídas para el primer 'sprint' de la temporada

El Málaga empieza el domingo una carrera de fondo: cinco jornadas en poco más de dos semanas.

Si algo caracteriza a la Segunda División es su ritmo frenético y la poca tregua que otorga a lo largo de sus 42 extensas jornadas. Además, este año hay que sumarle la extraña estampa de los estadios vacíos, las pruebas médicas constantes para jugadores, cuerpo técnico y trabajadores de los clubes y todo el resto de novedades derivadas de la pandemia del coronavirus.

A partir de este fin de semana, LaLiga SmartBank protagonizará un carrusel de cinco jornadas en poco más de dos semanas. De estas cinco citas, dos de ellas tendrán lugar a mediados de semana. De esta manera será posible ajustar este atípico curso futbolístico que ha comenzado más tarde pero debe concluir en mayo-junio. En lo que al Málaga CF respecta, el calendario será apretado y con huesos duros de roer: Zaragoza, Sporting de Gijón, Mirandés, Mallorca y Espanyol. Es decir, primero tendrá que medirse a un histórico que, a su vez, fue uno de los equipos que luchó para subir de categoría hace unos meses, después dos clubes peleones y para finalizar, dos de los tres conjuntos que llegan desde Primera División. Cinco duelos muy diferentes y con ritmos desiguales, pero todos ellos comprometidos. Aquí será cuando el Málaga, casi a la fuerza, tenga que afinar e ir sacando su mejor versión, exprimiendo la calidad con la que cuentan los jugadores de la actual plantilla. Será la única manera de seguir sumando para no bajar posiciones en la tabla.

Para este primer 'sprint' de la temporada, es de vital importancia tener a todos los efectivos posibles al 100%. Hay que ser cautelosos y dejar las prisas a un lado, ejemplo de ello es la lesión que sigue arrastrando Hicham.

En la sesión de ayer, segunda de la semana centrada en la preparación del encuentro del domingo en La Romareda, el técnico de Nules tuvo buenas y malas noticias. Por una parte, Luis Muñoz, Caye Quintana y Benkhemassa se reincorporaron a las labores grupales y, salvo sorpresa de última hora, podrán completar los entrenamientos de estos días y viajar a la capital aragonesa.

En cambio, el equipo tuvo que lamentar la recaída del canterano Ismael Casas de sus molestias muscular en su aductor izquierdo. La lesión fue confirmada tras las pruebas diagnósticas a las que fue sometido en la mañana de ayer y que mantienen al futbolista lastrado por el percance sufrido ante el Castellón. Mejor prevenir y parar ahora que llegar a fechas más avanzadas en la competición con una baja así de sensible, ya que el joven lateral se ha ganado un puesto en el once del primer equipo y cuenta con la confianza del míster.

El resto de tocados, Orlando Sá, Joaquín Muñoz , Hicham y Juan Cruz siguen con sus respectivos procesos de recuperación. La única novedad ayer fue la inclusión de Eu, de La Academia, al trabajo con «los grandes».

Lombán, también de vuelta

El defensa de Avilés también está a punto de recuperar el ritmo normal de trabajo en el césped junto a sus compañeros. Pero en declaraciones a La Jugada de Canal Sur Radio, David Lombán remarcó que quiere ser «un poco prudente porque estamos en el inicio de liga, ahora nos vienen partidos seguidos, ya estoy entrando de manera progresiva».

También hizo balance de todo lo sucedido este verano. Ratificando lo que ya apuntó Manolo Gaspar en su última rueda de prensa en Martiricos, Lombán subrayó que lo que quería era jugar en el Málaga. «No me esperaba el cariño y lo a gusto que iba a estar, pero quería saber la propuesta del club. Ellos mostraron interés en que yo siguiera y eso fue gran parte de la decisión», apuntó después de acceder a una importante rebaja salarial que le ha permitido seguir en Málaga pese a estar incluido en el ERE.

Pero más allá de las complicaciones deportivas y extradeportivas de la entidad costasoleña, no ha perdido la ilusión: «Estoy aquí contento y con ganas de dar el rendimiento que espero en el campo. Creo que todavía me quedan muchas cosas por hacer en este club, no me veo pensando en otras experiencias», añadió el futbolista blanquiazul.