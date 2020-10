Con un ojo en el terreno de juego y el otro en los tribunales

En los próximos días podría resolverse la intervención de las acciones de NAS Spain 2000, clave para la ampliación de capital.

El malaguismo ya está acostumbrado a las turbulencias extradeportivas y los jugadores que han llegado nuevos esta temporada, que no han sido pocos, seguro habrán sido advertidos de que en Martiricos a veces hay que hacer un doble esfuerzo por centrarse solo en el fútbol e intentar que todo el ruido de fuera no moleste. En los próximos días probablemente llegue el punto de no retorno para el fin de los Al-Thani como dueños del Málaga CF a todos los efectos.

Desde que esta semana se abriese la opción a la intervención judicial también de NAS Spain 2000, entidad a través la cual el jeque aún conserva la mayoría de acciones del club malacitano junto a BlueBay, la expulsión definitiva de la familia catarí del Málaga parece estar todavía más cerca. Llegado el momento, estas acciones quedarán en manos de José María Muñoz y se facilitará el camino a la importante ampliación de capital en Martiricos. Para Paco Valverde, abogado de la APA que ayer analizó la situación en Cope Málaga, este paso es «fundamental» ya que si el club quiere un futuro próspero tendrá que realizar una inyección económica. «A la ampliación debe ir NAS Spain 2000, que es tanto el jeque como Blue Bay, hay un vacío en ese sentido de representatividad, si no se ponen de acuerdo. Por eso la jueza con buen criterio accede a intervenir la sociedad y poner un representante válido», explicó.

Última hora deportiva

El partido del domingo en La Romareda ya casi se cuenta por horas. Para ello, Sergio Pellicer apura y lima detalles, sobre todo teniendo en cuenta los jugadores de última hora que se van recuperando o se convierten en baja definitiva, al menos para el próximo choque en Zaragoza.

Además de la recaída de Ismael Casas, el resto de noticias que llegan desde la enfermería esta semana son bastante buenas.En total, el staff malaguista trabajó ayer con 16 miembros del primer equipo además de los canteranos habituales. Destacó sobre todo el buen ritmo de David Lombán y Benkhemassa, que formarán parte de la expedición rumbo a la capital de Aragón, dando más opciones al míster de Castellón.

Antes del trabajo físico, el cuerpo técnico preparó una lección de aspectos tácticos teóricos, apoyados en recursos multimedia para que los jugadores vean directamente y tengan mayor conciencia de los errores a mejorar y los puntos fuertes que potenciar.

Las bajas totalmente aseguradas para el envite en La Romareda son las de Orlando Sá por su lesión en el aductor de la cadera y que le ha hecho disputar poco más de 120 minutos en lo que llevamos de temporada. También Joaquín, que llegó a la disciplina malacitana tocado del recto anterior del cuádriceps derecho. Ambos profesionales siguen entrenando al margen, con labores específicas para sus dolencias. Otras bajas de miembros de La Academia son Hicham y Juan Cruz, además del mencionado Ismael Casas.

¿Partidos con público?

Y entre las diversas novedades en el conjunto costasoleño, hay que destacar también que cada vez queda menos para que los seguidores blanquiazules puedan volver al feudo de Martiricos. La patronal del fútbol español, siempre pendiente de las órdenes del Gobierno, está definiendo la organización para la vuelta a los estadios. Según Cope, en los protocolos habrá una inscripción telemática para saber el número de personas que acudirá a una cancha, franjas horarias para el acceso a las instalaciones deportivas, prohibición de entrada de aficionados visitantes, declaración sanitaria por parte de los aficionados y limitación de zonas, como la parte posterior de los banquillos, gradas de animación, filas cercanas al terreno de juego o las posiciones reservadas para la retransmisión televisiva..