"Cuando consigamos la salvación, soñaremos con algo más"

Cristian Rodríguez, segundo fichaje de Manolo Gaspar en el mercado, se siente importante, "con fuerzas e ilusión" por demostrar su valía como blanquiazul - Avisa al malaguismo: "Aún nos queda mucho por disfrutar" .

En el Málaga juega un CR7 que no nació en Madeira ni tiene cinco balones de oro. Es de Cádiz y lo que tiene es a una afición en el bolsillo. Se la ha ganado en el campo. Le bastaron unas cuantas jornadas para demostrar su impacto inmediato en el centro del campo de Pellicer. Cristian Rodríguez (24 años, Jerez de la Frontera) fue el segundo fichaje del nuevo Málaga 2020/21, como cedido desde el descendido Extremadura. Como blanquiazul es titular desde el primer partido en Tenerife hasta el último ante Las Palmas, siendo el cuarto jugador que más minutos juega -solo seis menos que Juande, Escassi y Dani Barrio-. Adaptación inmediata.

Cristian comenzó en el Sanluqueño y se forjó en la cantera del Atlético de Madrid, donde coincidió con Keidi Bare y entrenó en varias ocasiones con el Cholo Simeone. Precisamente Keidi fue su consejero para venir a Málaga. «Aquí vas a estar tranquilo y es parecido a estar en Cádiz. La gente es muy agradable y la afición es de las mejores de España», le dijo. Y firmó, con una opción de compra a final de temporada.

444 minutos después, el gaditano ya ha marcado un golazo que valió tres puntos y se mantiene como indiscutible en el once. Está feliz, «con fuerzas e ilusión», pero con los pies en el suelo. Por teléfono atiende a La Opinión de Málaga con la mente puesta en el Zaragoza, próximo rival. «Partido a partido», repite en hasta dos ocasiones. Es lo que tiene haberse contagiado de la filosofía cholista en tiempos pasados.

Vienen cinco jornadas en las próximas dos semanas. ¿Cómo afrontan estos días decisivos?

Sabemos los que nos viene, pero lo afrontamos con ilusión. Estamos entrenando poco a poco, sin cargar mucho las piernas. Tenemos que ir partido a partido.

El equipo lleva 7 puntos de 15. ¿Esperaba un comienzo así?

Con las circunstancias vividas y todo lo que hemos pasado en la pretemporada, yo este comienzo lo firmaba antes del inicio de LaLiga. Siete puntos con dos victorias y un empate. Muy contento por haber conseguido eso y espero que consigamos mucho más. .

Al Málaga le sigue fallando la capacidad para crear ocasiones de gol. ¿Cómo ve al equipo en esta faceta?

Es verdad que nos cuesta hacer gol y crear ocasiones. Estamos trabajando para ello. Fundamentalmente queremos tener seguridad atrás, darle salida al equipo y respiro. Intentamos que a los rivales siempre les cueste hacernos gol.

Fue el segundo fichaje en llegar y desde el primer partido, titular y con galones. Incluso marcando el gol de la victoria en tu debut en La Rosaleda. Parece que no le ha costado adaptarse...

Desde un primer momento he notado que el equipo está conmigo a muerte. Y yo lo doy todo por ellos. No me ha costado adaptarme porque cuando las cosas salen bien, todo es más fácil. Estoy muy contento y espero que aumenten los momentos de felicidad.

Empezó jugando más retrasado, una vez incluso escorado a una banda, ahora más liberado con la llegada de Luis Muñoz. ¿Dónde se siente más cómodo?

He jugado en varias posiciones, el míster me ha colocado de mediocentro€ pero yo me adapto a lo que me pida Pellicer.

¿Cómo va la adaptación de todos los nuevos y qué le parece el papel de los canteranos?

Somos un equipo prácticamente nuevo. A pesar de ello, estamos formando un buen grupo y sabiendo que estando unidos sacaremos los resultados adelante. En cuanto a los más jóvenes, los veo bien. Están viniendo desde abajo y trabajando con humildad, ayudando al equipo. Los veo a todos ayudando.

¿Qué sintió al vestir oficialmente la camiseta blanquiazul?

Desde el primer momento en que me llamó Manolo Gaspar, y ya cuando firmé más todavía, sentí una felicidad inmensa. Tanto yo como mi familia.

¿Cómo ha vivido personalmente todo lo que hay montado fuera? Las dificultades del club para inscribir, el ERE, las polémicas con Al-Thani€

Es verdad que cuando llegué y vi los problemas que había en el club, me sorprendió un poco. Pero, al final, son temas que no van conmigo así que no le quise dar demasiada importancia. No quise saber más de la cuenta, yo voy a lo mío.

Gran parte de la afición le coloca como el jugador más en forma del Málaga. ¿Se siente importante?

Para mi es un orgullo que el malaguismo lo piense así, trabajo día a día para mejorar porque siempre hay cosas que se pueden mejorar. Yo me veo con fuerza y mucha ilusión para darle alegrías a esta afición.

En el Atlético llegó a entrenar a las órdenes del Cholo Simeone y allí coincidió con Keidi Bare. ¿Qué papel tuvo el albanés en su llegada a Málaga?

Keidi es un gran amigo mío. Antes de firmar hablé con él y le pedí consejo. Me ayudó y me contó toda la situación en la que estaba el club. Me dijo que aquí estaría tranquilo, que esto era como si estuviese en Cádiz, que la gente es muy agradable y la afición es de las mejores que hay. Y desde el primer momento que vine aquí, lo he notado.

Su contrato incluye una opción de compra a final de temporada. ¿Si pudiera elegir, estaría más años en el Málaga CF?

Ahora mismo no me planteo lo que pasará el año que viene. Lo que sí me planteo es que el domingo jugamos en Zaragoza, que será un partido duro. Lo que tenga que pasar, que pase. Siempre miraré lo mejor para mí y mi familia.

Marcó en su debut en el templo malaguista con una volea que dio los tres puntos ante el Alcorcón. ¿Cómo fue jugar un partido en La Rosaleda sin público?

Cuando marqué en La Rosaleda sentí un orgullo y una ilusión inmensa. Una de las cosas que me dijo Keidi es que aquí está una de las mejores aficiones de España. Me encantaría vivir un partido emocionante con afición y ver lo bonito que es. Ahora, con el estadio vacío, es raro. Intentas convencerte de que los aficionados están para hacerlo lo mejor posible.

Los objetivos pasan primero por lograr la permanencia, pero en el malaguismo hay confianza en optar a algo más. ¿Hasta dónde puede llegar esta plantilla?

Sabemos que si hacemos buen grupo y seguimos haciendo bien las cosas, podemos crecer. Cuando consigamos la salvación, soñaremos con algo más. Todavía no queremos hablar de ascenso dentro del vestuario, nuestro objetivo es la permanencia. Llevamos cinco jornadas y aún no nos podemos plantear lo que va a pasar dentro de unos meses.. Aún nos queda mucho por disfrutar.