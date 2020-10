Pellicer: "Será imposible repetir once, todos tendrán oportunidades"

El entrenador malaguista Sergio Pellicer compareció en la previa del partido ante el Real Zaragoza y aseguró que "será imposible repetir once. Todos van a tener oportunidades". En La Romareda arranca un carrusel de cinco jornadas en apenas 15 días. "Ha sido una semana muy intensa, hemos utilizado muchas sesiones de vídeo. Trabajamos para que no nos ocurra lo del anterior partido, no supimos encontrarnos ofensivamente ni supimos desgastar al rival, que jugó con uno menos la mitad del partido", reconoció Pellicer.

"Hay que tener sobre todo paciencia y tranquilidad para crear nuestro juego. Tenemos que seguir siendo solidarios a nivel defensivo. En un fútbol sin físico, el talento se diluye. Es muy importante el estado anímico en las distintas fases del partido", insistió el técnico, dándole importancia a encontrar una fórmula en su juego. "Tenemos que abstraernos de todo lo de fuera y centrarnos en el trabajo diario", dijo.

Valoró y dio explicaciones sobre la convocatoria, esta vez más corta (20 jugadores), con la novedad de Lombán. "Benkhemassa y Lombán, aunque no están al 100%, nos pueden ayudar en el transcurso del partido. Priorizamos es y que el filial no tenga esos problemas de fichas, que trabajemos todos en equipo, todos somos uno. El filial ya va a empezar, creemos que estos 20 jugadores tienen posibilidades de poder competir", explicó.



Análisis del rival

Sobre el Real Zaragoza, invicto con dos victorias y un empate aunque con dos partidos menos, Pellicer dejó varios apuntes. "Un equipo muy solidario, que tiene muy clara la salida ofensiva. Son profundos, atacan bien al espacio. Tienen mucho carácter y va a ser un partido muy duro, vamos a tener que ir al límite. Será complicado crearle ocasiones".

El partido presenciará un reencuentro, el de Adrián, antiguo capitán del Málaga que marchó al Zaragoza tras no llegar a un acuerdo con el club para quedarse. Pellicer le dedicó palabras de cariño. "Adrián es un caso especial. Es un muy buen jugador, una especie en extinción. Como persona supera su nivel como futbolista. Sabe pausar el juego. Hay situaciones el año pasado que llevo muy bien siendo capitán. Le tenemos mucho aprecio", aseguró.

Mientras en el fútbol profesional se sigue sin permitir el acceso a los estadios, son ya varios deportes que poco a poco sí permiten aforo limitado. Sobre la asistencia a los partidos también opinó el entrenador. "Hay que ser muy cautos, las noticias y los datos hablan por sí solos. Sabemos que en categorías inferiores si está habiendo público. Nos gustaría que hubiera público, hoy en la sesión de vídeo han visto los jugadores imágenes con los aficionados en el estadio".