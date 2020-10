A Zaragoza en busca de una identidad

El fútbol hace tiempo que vuelve al primer plano en Málaga, ciudad acostumbrada a mucho humo y ceniza proveniente del exterior, casi todo más pegado a los despachos y los tribunales que al césped. Lo que ocurra en los próximos 15 días va a marcar un camino que podrá ser atajo o laberinto, dependiendo de los resultados.

Se viene un maratón de partidos, cinco en total contando desde el de hoy hasta el día 1 de noviembre. La primera parada, La Romareda. Un Real Zaragoza invicto espera listo para defender su feudo con Rubén Baraja en el banquillo y una nueva temporada con la misma premisa que las anteriores: regresar a Primera.

El Málaga llega a Zaragoza con una convocatoria de 20 jugadores, más corta de lo habitual debido a que Issa Fomba, Quintana y Mini tendrán minutos de ayuda al filial. La novedad es la vuelta de David Lombán, uno de los capitanes del equipo, que estuvo lesionado en las semanas anteriores. No estarán por lesión Ismael Casas, Orlando Sá, Joaquín Muñoz, Hicham, y Juan Cruz.

Una semana más la preocupación gira en torno al gol, la debilidad de este Málaga. «Trabajamos para que no nos ocurra lo del anterior partido, no supimos encontrarnos ofensivamente ni supimos desgastar al rival, que jugó con uno menos la mitad del partido», recordó Pellicer en la previa. Un tiro entre los tres palos ante un conjunto canario que generó más peligro con 10 jugadores encendió todavía más las alarmas. Una tendencia que tiene que cambiar.

Otra de las dudas del equipo es saber a qué juega, qué propone, cómo une las piezas puestas sobre el verde. Conceptos, mecanismos, argumentos suficientes para generar; una identidad con la que competir en cada partido.

Es una realidad que Pellicer ha interiorizado a sus jugadores que su objetivo es siempre partir de una defensa sólida. «Fundamentalmente queremos seguridad atrás, darle salida y respiro al equipo», decía Cristian Rodríguez en una entrevista para este medio. «Tenemos que seguir siendo solidarios a nivel defensivo y ser solidarios en lo táctico. Sabemos que el gol es caro, que es difícil, per tengo plena confianza», insistió el entrenador. Caye Quintana y Chavarría esperan abrir la veda. ¡Todavía dos goles a favor!

Un rival invicto

El Zaragoza recibe a los blanquiazules con mejores números. Aunque no hayan disputado las dos primeras jornadas por haber terminado la temporada anterior con retraso (los maños jugaron play off de ascenso), el equipo de Rubén Baraja es noveno en la tabla con dos victorias y un empate. Tienen piezas de calidad como el lateral ex del Eibar Tejero, Javi Ros y Eguaras en el medio o su delantero Haris Vuckic, que viene de anotar 5 goles en 3 partidos de la Nations League con Eslovenia.

El punto morboso se sitúa en Adrián González, excapitán malaguista que emigró a Aragón al no llegar a un acuerdo con Manolo Gaspar. Pellicer dedicó algunas palabras al madrileño: «Adrián es un caso especial. Es un muy buen jugador y como persona supera su nivel como futbolista».

Pellicer analizó también a los zaragozistas: «Un equipo muy solidario, que tiene muy clara la salida ofensiva. Son profundos, atacan bien al espacio. Tienen mucho carácter y va a ser un partido muy duro». En La Romareda puede haber movimientos en el once, como los habrá en las siguientes citas. «Todos tendrán oportunidades», decía el míster. Sea con el dibujo que sea, el Málaga tendrá que encontrar la tecla para crear, atacar, marcar y ganar.