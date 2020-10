Pellicer: "Este punto lo vamos a valorar mucho en el futuro"

Al término del Málaga-Mirandés de la octava jornada liguera, el entrenador blanquiazul hizo balance del encuentro que concluyó con empate a uno en La Rosaleda.

"Hemos salido los primeros 15-20 minutos muy intensos, ellos iniciando el juego desde atrás y nosotros apretando en bloque alto. Hemos tenido dos o tres robos que nos hacían jugar en campo contrario. Cuando no lo hemos dado continuidad al pase, ellos sí han corrido. En una acción que sabemos perfectamente, la de atraer, saltar líneas y jugar, hemos conseguido el gol, lo que nos ha tenido que dar más tranquilidad", comentaba el técnico de Nules.

"En el descanso, hemos dicho que nos olvidáramos del resultado y que no teníamos nada que perder. En la segunda parte, en los 15-20 primeros minutos, nos han superado con pases interiores, ya no apretábamos arriba con esa claridad e insistencia. Nos faltaba un poco de claridad en el pase. Ha habido situaciones en las que se ha abierto el partido, ese ida y vuelta no nos interesaba. Ha habido tramos en los que el rival nos ha superado, y luego tramos para los dos equipos", apuntó.

Además, hizo hincapié en que es fundamental que el equipo se muestre más calmado. "Teníamos la ilusión de conseguir los tres puntos, pero el rival venía de jugar con los dos lobos de la categoría y tenía argumentos. Lo más importante para mí es que seguimos sumando jugadores, acumulando minutos y sin lesionados".

Por último, valoró de manera positiva el punto cosechado. "Cuando juegas en casa, con la dinámica que veníamos, nos hubiese sumar los tres puntos y más como se había puesto el partido. Hay que valorar el punto no como oro, sino como plata, porque sabemos lo que cuesta y lo vamos a valorar mucho en el futuro"·