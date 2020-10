Pellicer: "En el futuro recordaremos estos puntos y cómo se han conseguido"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, trató la actualidad del equipo en la rueda de prensa previa al partido en Mallorca de este jueves (19:00 horas). "Bendita pretemporada en la que estamos, tenemos 14 puntos. No somos conscientes en realidad, la clasificación es irreal. Competimos para poder seguir ahí, pero nuestro objetivo es salvar la categoría. Y a partir de ahí ser ambicioso. Es duro, pero hace nada la situación es muy difícil. Hay que recordarlo, no hay un euro. Yo estoy contento e ilusionado de lo que veo, pero vendrán momentos malos y nos acordaremos de los puntos que hemos conseguido".

"Tenemos que vivir el momento en el que está el equipo, en el futuro recordaremos estos puntos y cómo se han conseguido. A nivel físico, el equipo está dando pasos agigantados, los esfuerzos están siendo inconmensurables a nivel de actitud. Tenemos que mejorar a nivel emocional y a nivel técnico-táctico", examinó el técnico, que informó de la convocatoria con las bajas de Benkhemassa y Joaquín Muñoz y la vuelta de Julio y Gonzalo, el portero del filial. Lo de llevar tres porteros será una costumbre para los partidos a domicilio, informó Pellicer, "para estar cubiertos por cualquier contratiempo".

Un tema clave de la actualidad del Málaga son las rotaciones en el once. Más de veinte jugadores han sido titulares en el esquema de Pellicer. Una tendencia que se seguirá dando, como confirmó el técnico. "Era normal después del partido de Zaragoza, el poco tiempo de recuperación. Más allá de rotaciones, nosotros confiamos en toda la plantilla. Queremos irnos encontrando, asentando las bases. No son pruebas, son cuestiones donde hay riesgo de lesión y los jugadores llevan su físico y mente al límite, ahora vienen dos partidos con poca recuperación. Intentaremos sacar el mejor once", explicó el de Nules.



Rival: RCD Mallorca

El Mallorca este jueves y el Espanyol el próximo lunes. Vienen dos jornadas de gran exigencia por la grandeza de los rivales, ambos hace unos meses compitiendo en Primera. "Tenemos dos retos mayúsculos y es un desafío. Vamos a seguir con esa línea de ser un equipo intenso, y mantener ese ritmo alto durante el transcurso del partido. Sabemos que evaluarán nuestra capacidad de reacción ante situaciones que hasta ahora a lo mejor no las hemos vivido en las fases del juego. Respeto sí, pero sin miedo", argumentó.

En Son Moix espera un Mallorca que es tercero en la clasificación y no pierdes desde la jornada inaugural. Analizó al rival Pellicer: "Nos enfrentamos a un rival que es un depredador. Cuando te domina tiene muchos mecanismos para hacerte daño por dentro y por fuera; y cuando es dominado se siente muy cómodo y tiene unas transiciones muy rápidas. Es un equipo muy sólido, mantener la portería a cero siete partidos está al alcance de muy pocos", dijo, finalizando con una arenga al equipo: "Hay que estar al doscientos por cien para competir e ir a por la victoria".