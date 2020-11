Keko: "Si el equipo beneficiado no era el Dépor, hubiesen tratado al Málaga diferente"

Después de la controversia vivida en Segunda a finales de la pasada temporada por los descensos, un exmalaguista que ha vivido la situación en primera persona ha analizado la situacion. Keko Gontán, ex integrante del conjunto blanquiazul, ahora forma parte del equipo coruñés y ha permanecido en él pese al descenso a la categoría de bronce.

En una entrevista concedida al Diario As, Keko responde al malestar de los gallegos por el supuesto trato de la patronal a la entidad de Martiricos. "Estando allí la situación económica era muy crítica. No queremos ser mal pensados y vamos a pensar lo mejor de LaLiga y los clubes. Quizá se puede suponer que si el equipo beneficiado si pasaba algo no era el Dépor es posible que hubiesen tratado al Málaga de otra manera. No sé si me explico€", respondió el exmalaguista de Brunete.

Después quiso matizar y apuntó que "si el Málaga tenía algún problema y lo descendían el beneficiado era el Deportivo. Y después de todo el lío que hubo en verano no apetecía que el Deportivo recuperase la categoría". Por último, en cuanto a la relación con sus antiguos compañeros de equipos, apuntó que habló con varios de ellos: "Han pasado una situación muy fastidiosa. Yo también cuando estuve. Sé que era muy complicado todo lo económico, pero en ningún momento me comentaron que el club estuviese en peligro".