Cinco partidos en 20 días para resurgir

Como los más duros triatlones la Segunda División no permite demasiado tiempo para descansos. Y tampoco espera a nadie por el camino. Este domingo (14:00 horas) el Málaga tendrá que competir con la mente saneada y la autoestima estable en la primera parada de las cinco que le esperan este mes. Otra vez un carrusel de partidos en 20 días para no dejar de estar despiertos. Sabadell, Ponferradina, Leganés, Girona y Lugo. En cuatro domingos y un miércoles. Tres fuera y dos en casa. ¡Que comiencen los juegos del hambre!

Con el correctivo del Espanyol curándose y el run run del dañino bajón defensivo, el equipo de Pellicer ya se entrena pensando en su viaje a tierras catalanas para visitar el pequeño estadio del Sabadell, recién ascendido al fútol de plata que viene de conseguir un empate en La Romareda y dos victorias consecutivas ante Leganés y Ponferradina. Sus cinco partidos anteriores los había perdido, por lo que están en pleno resurgimiento. Allí Pellicer se saludará en el área técnica con una persona muy querida en el malaguismo. Antonio Hidalgo es el entrenador de los arlequinados y un malaguista dispuesto a aguarles la fiesta.

La Ponferradina en El Toralín será el segundo asalto de los malaguistas siete días después. Un equipo situado en la zona media de la tabla con 11 puntos que no pasa por su mejor racha (tres derrotas seguidas ante Sporting, Espanyol y Sabadell). A las 16:15 del domingo 15 tendrá lugar este encuentro a domicilio antes de volver a La Rosaleda. Frente a Sabadell y Ponfe no se puede fallar. La excusa del rival con mayor presupuesto ya no tendrá validez.

En la tercera etapa viene el Leganés de los exmalaguistas al templo de Martiricos. Rosales, Borja Bastón y Michael Santos se reencuentran con la camiseta que en su día vistieron. Un equipo instalado en zona noble que ya suma seis victorias en Liga. Las Palmas, Zaragoza y Oviedo son algunos a los que han superado por el camino.

Para repetir por tercera vez un partido a las dos de la tarde (tres de los cinco) el equipo de Sergio Pellicer se desplaza a Girona para jugar el choque intersemanal (martes 24). A pesar de empezar regular, el conjunto de Montilivi ha conseguido reponerse a base de victorias. Además, el Málaga no ha conseguido ganar todavía en el coqueto estadio catalán. En dos visitas, dos tropiezos por 1-0. Allí juega Mamadou Sylla, el delantero que sonó para venir al Málaga en este mercado estival.

La etapa final se sitúa en el último viernes de noviembre y enfrenta a los blanquiazules contra una de las gratas sorpresas de la Liga. El CD Lugo ocupa el play off y acumula cuatro jornadas sin conocer la derrota. Xavi Torres, que jugó de blanquiazul en la 2009/10, apuntala el medio centro. Con todo y sin excusas, al Málaga le espera una cuesta empinada con otras cinco finales.

Otro fracaso de Al-Thani

El auto del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga y el informe del Ministerio Fiscal han declarado como totalmente legítima a la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), después de que la defensa de expresidente del Málaga Abdullah Al-Thani recurriera que la asociación estuviese personada como acusación particular en su querella con él por presunta administración desleal y apropiación indebida.

La jueza también ha instado a la familia Al Thani a que recoja en un plazo de tres días todos sus bienes y los objetos personales que todavía quedan en su vivienda de Benalmádena, donde se quedaba cuando venía a Málaga y una de las propiedades que corrían a cuenta del club hasta que José María Muñoz cortara el grifo. Relojes, ropa y hasta dos coches de lujo quedan todavía en tierras malagueñas. De no ser recogidos pasarán a ser abandonados y sin dueño. El club ya canceló los contratos de sus viviendas que costaban 600.000 euros al Málaga CF.