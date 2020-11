Patrono malaguista para ayudar al club

Son tiempos difíciles en los que a casi todos nos toca reinventarnos, buscar salidas y soluciones a la complicada situación que estamos viviendo a causa de la pandemia del Covid-19. El coronavirus también ha cambiado radicalmente el fútbol: no hay público en los estadios, tampoco saludos entre equipos, las gradas pasan a ser el banquillo y se ven casi más mascarillas que balones.

Y con todo esto, el Málaga CF además se ve inmerso en plena reestructuración económica y social, intervenida judicialmente y tratando de cuadrar los números rojos tras la gestión de los Al-Thani.

El contexto global "no hace más que agravar la ya mermada situación del Málaga CF y que pone en serio peligro la continuidad de la Entidad. Esta es una realidad que no escapa al malaguismo, que una vez más, hace gala de su increíble compromiso con estos colores. Son muchos los aficionados que se han dirigido al Club para ofrecerle ayuda económica, pero no han encontrado la vía oportuna. Como respuesta a este movimiento totalmente altruista, el Málaga CF presenta la figura de Patrono Malaguista. De esta forma, cualquier aficionado, abonado o no, que desee ayudar a paliar esta situación, podrá hacerlo de un modo formal y oficial", explica la entidad.

Desde 50 a más de 10.000 euros, cada malaguista que quiera y pueda tiene varias formas de aportar su granito de arena. De 50 a 160, las compensaciones se centrarán en la colaboración a proyectos sociales, patrocinio del equipo Genuine, descuentos y tarifas especiales en las tiendas oficiales además de una mascarilla conmemorativa como obsequio.

Los Patronos que superen una aportación de 500€, vivirán una visita guiada y exclusiva por el estadio acompañado de una leyenda blanquiazul y, además, vivirá con él, en La Rosaleda, un encuentro del equipo fuera de casa.

Las aportaciones de más de 1.000€ otorgarán una invitación especial como espectador de una sesión de entrenamiento y vivirá una de las íntimas comidas de confraternización del equipo en el estadio.

Una contribución de más de 2.000€, proporciona al Patrono Malaguista una plaza en los Premios Siempre Fuerte.

Los colaboradores que superen los 5.000€ entregarán uno de los galardones oficiales de los Premios Siempre Fuerte.

Las aportaciones superiores a 10.000€ serán agradecidas con la experiencia de ser directivo malaguista por un día de partido (comida protocolaria, asiento en el Palco Presidencial, foto oficial en el descanso, etc.), su nombre formará parte para siempre de unos de los muros de la futura ciudad deportiva del club, La Academia MCF, y una aparición especial en la web oficial y medios del club.

Por supuesto, todas aquellas acciones que prevén desplazamientos y socialización estarán disponibles una vez el contexto sanitario permita su disfrute sin ningún peligro ni restricción.