Pellicer: "Era el partido más importante de estas 11 jornadas"

"El año pasado acabamos la primera vuelta con 22 puntos. Y mira lo que nos queda aún". Las palabras de Sergio Pellicer son las de un entrenador orgulloso del trabajo de los suyos, un Málaga CF que ya suma 17 puntos con esta gran victoria ante el Sabadell (1-2). El técnico analizó el triunfo del equipo: "Era el partido más importante de estas 11 jornadas. Por esas dos derrotas en las que no competimos al nivel deseado. Son tres puntos muy importantes, con sensación de jugadores que siguen creciendo y elevando el nivel. Estamos en una fase de mejora. Cuando uno gana crece la autoestima, pero hay que seguir mejorando cosas".

"Ha sido importante para ellos empatar en la siguiente jugada a nuestro gol, pero no le hemos perdido la cara al partido. Hemos sabido manejar el partido y dar pasos adelante", argumentaba Pellicer en la previa, que no dudó en ponerle gran valor a lo conseguido. Son tres puntos cruciales para lo anímico. "Soltamos tres piedras y estamos más liberados. Sabemos que el objetivo es cumplir los 50 puntos, pero hay que ser ambiciosos. No éramos tan malos el otro día ni ahora somos la leche por ser quintos o estar más arriba. Si todos los jugadores están al máximo nivel, a un partido no hay equipo superior", aseguró halagando el potencial de su plantilla.

"Un punto y un gol nos hace subir dos o tres puestos, eso se lo recalco constantemente a los jugadores. Ese es el mensaje, de realidad y ambicioso. Hay exigencia porque el club y la afición lo demandan. Estamos sumando y estos 17 puntos son muy buenos para nosotros", recalcó. El de Nules también se explicó sobre su repetición del dibujo 5-2-3 con tres centrales que finalmente tuvo que cambiar tras el descanso. "Hemos seguido jugando con dibujo de cinco. Tanto Julio, como Jairo y Pablo Chavarría son dinámicos, de perfiles que pueden apretar arriba. Hemos recuperado la pelota y hemos mirado hacia delante. El cambio ha sido ofensivo, queremos ser verticales, amenazar espacios. Retrasamos a Luis Muñoz para darnos salida por banda derecha. Él ha jugado mucho de central en juveniles, nos podía dar más criterio en esa conducción y en la salid. El 4-3-3 si tienes extremos profundos lo podemos utilizar más adelante. Hemos conseguido el gol, pero si no llega en ese momento hubiera salido Orlando Sá para intentar ganar. Hay que saber apretar arriba y sacar centros, aprovechar remates. Manejar registros distintos".

El entrenador malaguista ya piensa en el siguiente partido, el próximo domingo ante la Ponferradina (16:15 horas). "Es importante controlar la situación mental, el entorno pasa de un extremo a otro. Hay que mantener el equilibrio y eso es trabajo", calma Pellicer, que se va de la Nova Creu Alta con tres puntazos en el bolsillo y un respiro por haberse reconciliado con el triunfo.