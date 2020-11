Dos partidos de sanción para Pellicer

Duro castigo para el míster blanquiazul de cara a los próximos encuentros. Después de su expulsión la pasada jornada en El Toralín, el Comité de Competición ha desestimado las alegaciones del Málaga CF y Pellicer verá los partidos ante el Leganés y Girona desde la barrera. Será su segundo, Manolo Sánchez, quien dirija al equipo.

El texto de la resolución destaca "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas" del entrenador blanquiazul. Además de lo estrictamente deportivo, esta pena también incluye una sanción económica de 400 euros para el Málaga CF y de 600 euros al propio técnico de Nules.

Pellicer no es el único damnificado. Competición también ha sancionado a Benkhemassa con un partido a raíz de la expulsión del argelino en el tramo final del partido ante la Ponferradina.

En las alegaciones malaguistas, el club aportó un vídeo y explicaba que "la protesta del minuto 90 (tras la tarjeta a Benkhemassa) no fue reiterada, sino que se trató de una sola pregunta formulada, siempre en su opinión, de forma respetuosa. Tampoco habría sido reiterada la acción que según el acta se produjo una vez finalizado el partido".

La respuesta de Competición ha sido la siguiente: "nada de esto se deduce de modo inequívoco de las imágenes aportadas por el club". "Del visionado de las mismas no resulta posible determinar sin ninguna duda que los hechos constatados en el acta arbitral no se produjeron tal y como fueron consignado por el árbitro. En cuanto a la consideración de la atenuante de arrepentimiento espontáneo, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la práctica de este Comité, y considerando que hay una unidad de acción evidente en este caso, la sanción debe imponerse en su grado mínimo. No procedería, por tanto, tener en cuenta, en su caso, dicho atenuante".