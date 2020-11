Pellicer: "Queremos sumar para acercarnos a puestos de privilegio"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa 24 horas antes del encuentro que enfrentará al Málaga con el Leganés en La Rosaleda, partido en el que no se podrá sentar en el banquillo tras su expulsión en El Toralín de Ponferrada. El técnico castellonense habló sobre el nivel del rival, al que respetan pero no temen, de la complejidad del calendario en las próximas semanas y de la situación de los lesionados, entre otras cosas.

Leganés. "Tenemos un gran respeto por todos los equipos. El Leganés es de los que tienen que estar arriba. Hay que aprender de los errores del pasado. Máximo respeto, pero miedo ninguno. Tenemos ese recuerdo con los dos equipos que acaban de descender. No tiene que haber esa diferencia que hubo, sobre todo, en el partido del Espanyol. Cada partido tiene un matiz totalmente diferente. Vaya como vaya el partido, reactivarnos y siempre mirar a portería contraria. Vamos a trasladar eso. Queremos sumar para acercarnos a esos puestos de privilegio".

Compresión del calendario. "Son 15 días de un estrés emocional y físico muy alto. Habrá poco tiempo para poder entrenar. Se lo hemos comunicado a los jugadores, vamos a necesitar de todos al 100%. Estamos tranquilos en el sentido de que vamos a competir. Sabemos que hay muchas dificultades, esperamos que nos respeten las lesiones y las sanciones. La gente del filial está rindiendo a un gran nivel competitivo".

Lesiones. "No vamos a hacer convocatoria. Jozabed sufrió una molestia y ayer ya no pudo participar. No va a estar. Vamos a esperar hasta el último momento por Caye. Esperamos que pueda estar. Ismael ha entrenado dos días a buen nivel. Estamos pendientes también de Hicham, va evolucionando bien y somos optimistas".

Caras concocidas. "Tengo el placer de haber trabajado con ellos cuando estaba de segundo entrenador. Todo jugador que ha estado en el Málaga tiene un grato recuerdo. Va a ser especial para ellos por todo lo que conlleva. Una vez que uno pasa por este club deja una huella imborrable. Sabemos del potencial que tiene el equipo. Vamos a competir a gran nivel, a por los tres puntos".

Manolo Sánchez, segundo entrenador. "Ha crecido conmigo. El cariño que le tengo es tremendamente especial. Es muy joven, altamente preparado. Tiene hambre, ilusión y conocimientos. El único debe es que no sea futbolista profesional. En un futuro no muy lejano será un gran primer entrenador. Somos muy exigentes. Estamos en las mejores manos posibles, con Manolo y con el resto del cuerpo técnico. Estoy encantado con ellos. Manolo es un estudioso del fútbol".