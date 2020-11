Como en casa, en ningún sitio

«Como en casa, en ningún en sitio». No hay mayor verdad que esta, tanto en la vida como en el deporte. Y por supuesto también es aplicable al Málaga CF, que regresa a su hogar tras dos jornadas consecutivas jugando como visitante. No le ha ido para nada mal al conjunto blanquiazul en su periplo por Sabadell y Ponferrada -ha sacado 4 puntos de 6 posibles- pero hoy por fin vuelve a jugar en su estadio -todavía sin público-, donde más cómodo se encuentra y donde solo ha perdido un partido hasta la fecha.

El equipo comandado por Sergio Pellicer, que hoy no podrá sentarse en el banquillo, recibe la visita del Leganés (14.00 horas/Movistar LaLiga). Con el partido ante los pepineros, el Málaga ya se habrá enfrentado a los tres equipos que bajaron de categoría el pasado curso y de momento su nivel en estos encuentros está siendo el lunar de la temporada. Ante el Mallorca y el Espanyol, precisamente el único conjunto que se ha llevado los tres puntos de Martiricos, el cuadro blanquiazul no estuvo a la altura de las circunstancias y cayó con estrépito por 3-1 y 0-3. De aquellos encuentros pudo sacar muchas conclusiones para no repetir hoy ante otro de los candidatos al ascenso directo los mismos errores que le condenaron semanas atrás.

En el banquillo se sentará Manolo Sánchez, segundo de Pellicer, pero la filosofía y estilo de juego serán los mismos. El esquema con cinco defensas parece inamovible y todo apunta a que se volverá a repetir de inicio frente al Leganés. En defensa, no podrá estar presente Josua Mejías por la «cláusula del miedo» pero por contra el Málaga recupera a Ismael Casas. Si está para 90 minutos, el canterano podría volver al once y desplazar a Calero al carril izquierdo en detrimento de Matos, muy flojo en el último partido. Así, la zaga quedaría formada por Casas, Juande, Lombán, Escassi y Calero.

El doble pivote por delante de la defensa parece más que claro. Los canteranos Luis Muñoz y Ramón están cada día más asentados jugando juntos y el equipo funciona mejor con ellos en el campo. En Ponferrada, el cambio de Ramón, amonestado, se acabó notando demasiado en el tramo final. Y por delante de ellos también son fijos la pareja de moda, Yanis Rahmani -por la izquierda- y Pablo Chavarría -en punta de lanza-. El ataque blanquiazul lo podría completar de nuevo Jairo. Otra opción es Caye Quintana, que regresa al equipo tras su lesión pero probablemente empiece desde el banquillo.

Por su parte, el Leganés llega a la Costa del Sol tras lograr 7 puntos en las tres últimas jornadas, donde ha conseguido dejar su portería a cero en todas ellas. Sin embargo, sus prestaciones bajan considerablemente cuando actúa de visitante, donde solo ha conseguido 4 puntos de 15 posibles. José Luis Martí cuenta con las bajas seguras de Omeruo y Rubén Pérez y con la duda por molestias físicas de Shabasaki, Jonathan Silva y los exmalaguistas Rosales y Michael Santos. Los que sí estarán con seguridad son Igansi Miquel y Borja Bastón, también con pasado blanquiazul.

Desde las 14 horas y con arbitraje del vallisoletano Oliver de la Fuente Ramos, el Málaga intentará sumar de nuevo en casa, a poder ser tres puntos, ante uno de los rivales punteros de la categoría, que por ahora es cuarto con 22 puntos, cuatro más que los blanquiazules, octavos con 18.