Cuatro partidos para coger pista

Ramón, seria duda para mañana

El maratón de partidos que debe afrontar el Málaga CF no hizo nada más que empezar este sábado frente al Leganés, y desgraciadamente comenzó de la peor manera, con la segunda derrota del curso en Martiricos. Por delante, los de Sergio Pellicer tienen que jugar cuatro encuentros en los próximos 12 días, empezando por el de este martes en Girona. 12 puntos en juego que dado cómo está la Segunda en estos momentos pueden acercar de nuevo al Málaga a los puestos de play off o bien hacerle retroceder bastante en la tabla, si no dan la talla en estas dos semanas.

Como ya suele ser habitual en las últimas temporadas, la igualdad en LaLiga Smartbank es máxima. Un racha de dos o tres victorias consecutivas te hace meterte en la zona alta, y lo contrario te puede llevar a una situación de presión al acercarte a los puestos de descenso. El buen inicio de campaña que completó el cuadro blanquiazul le otorgó un buen colchón de puntos con respecto a los de abajo pero tras lograr solo un triunfo en las últimas seis jornadas la distancia con sus perseguidores se ha reducido.

La situación del Málaga en la clasificación sigue siendo muy buena, hasta privilegiada se podría decir si se tienen en cuenta todos los problemas económicos e institucionales que ha tenido que atravesar la entidad hasta configurar su nueva plantilla. El objetivo principal de los blanquiazules no es otro que mantener la categoría.

Ahora mismo, a falta de que algunos equipos completen la jornada y otros jueguen partidos atrasados, la diferencia con el descenso es de más de seis puntos, dos jornadas de ventaja con respecto a los equipos que han iniciado el campeonato de forma renqueante. Si miramos hacia arriba, los de Sergio Pellicer están solo a dos puntos del sexto clasificado, el Rayo Vallecano, que ahora mismo ocupa la última plaza que da derecho a jugar las eliminatorias por el ascenso al término de la Fase Regular.

Cuando acabe este maratón de encuentros ya se habrán disputado 17 jornadas , buena parte de la primera vuelta y el 40% del campeonato. Es buen momento para ir tomando posiciones si empiezan a abrirse diferencias entre los puestos de arriba y el descenso. Ni mucho menos será determinante, pero salir a jugar en 7ª, 8ª o 9ª posición diferirá mucho a nivel de presión de hacerlo como 16º, 17º o 18º en siguientes encuentros.

El calendario se pone exigente. El primer pico de esta etapa de montaña con cuatro puertos será este martes en Montilivi, un hueso duro de roer. Los de Sergio Pellicer, que cumplirá su segundo partido de sanción, se miden a un Girona que ha conseguido escalar en la tabla y acercarse a los puestos de play off tras iniciar el campeonato después que el resto. Blanquiazules y catalanes se encuentran igualados en la tabla a 18 puntos.

Con solo 72 horas de descanso tras lo de Montilivi, el Málaga recibirá este mismo viernes en La Rosaleda al Lugo, otro equipo que está haciendo un buen papel en esta primera parte del torneo (19 puntos). Cuatro días más tarde, el martes 1 de diciembre, viajará hasta Madrid para enfrentarse al Fuenlabrada y ya el sábado, 5 de diciembre, recibirá en Martiricos al Cartagena.

La plantilla corta del Málaga puede sufrir con tanto encuentro en tan pocos días. Pellicer recuperará para este atracón de partidos a Caye Quintana e Ismael Casas pero por contra está en duda el estado físico de Ramón, jugador clave en este equipo que tuvo que retirarse lesionado el sábado frente al Leganés.