Pellicer: "Vamos a por los tres puntos"

Sergio Pellicer valoró como "una buena prueba de fuego" el partido que disputará el Málaga este martes en Fuenlabrada. El entrenador blanquiazul alabó las cualidades del conjunto madrileño y además aprovechó para comentar el castigo que sufren los futbolistas ante un calendario tan apretado: "Los jugadores no son máquinas y estamos viendo las lesiones que hay en la competición".

Rotaciones por el calendario. "Después del esfuerzo tan grande del último partido hemos tenido poco tiempo de recuperar. Hay jugadores que están arrastrando sobrecargas, que es normal en competición, y hasta última hora vamos a valorar quién inicia el partido. Es una maratón de partidos, tienen que entrar jugadores y hay que darle vuelta a esto, los jugadores no son máquinas y estamos viendo las lesiones que hay en la competición. Hoy en día es imposible tener un once de carrerilla con este calendario, y vamos a ir con la idea de enfrentarnos a un rival complicado en su estadio y tenemos que pensar en el partido de mañana, que es el más importante".

Rival. "El Fuenlabrada es un histórico de la comunidad de Madrid y quiere convertirse en un histórico del fútbol en España. Ha hecho una inversión muy fuerte, con jugadores como Mula, y a nivel de plantilla y lo que transmite quiere estar arriba en playoff. Tiene físico y maneja muy bien los registros, en su estadio no ha perdido y es muy fuerte como local. Vamos con la idea de ir a por los tres puntos, más allá del dibujo táctico, intentando ser más solidarios y efectivos a nivel defensivo; sabemos cómo vamos a jugar, lo único el tema de los nombres, con alguna duda de a ver cómo evolucionan. El dibujo lo tenemos claro y queremos seguir siendo fuertes lejos de nuestro estadio. Es una buena prueba de fuego porque una victoria nos hace mirar a posiciones más avanzadas".

Kevin, novedad en la convocatoria. "Entra Kevin, también Juan Cruz y Julio. Tenemos información privilegiada y comunicación fluida con el cuerpo técnico, dirección deportiva, Duda también€ Con las bajas que hay completamos con estos jugadores, que están trabajando muy bien. Queremos que compitan en el filial como están haciendo, y si les toca jugar con el primer equipo, que lo hagan como si no hubiera un mañana. Tienen que trabajar duro, no hay alfombra roja para nadie, no miramos el DNI, solo el rendimiento. Miramos a la gente de la casa, tienen que seguir compitiendo y cada minuto en el filial o el primer equipo".

Grupo unido. "Somos un equipo. Lo más importante no es la cantidad de partidos que disputen, sino la calidad. Estamos muy contentos con todo el grupo, en el caso de Cristian estuvo a un nivel muy alto, como todo el equipo, hace dos partidos. No quiero individualizar. Todos somos uno, no hay estrellas, la única estrella es el club y el escudo del Málaga Club de Fútbol. Hay que crear una identidad y encontrar el mejor momento de los jugadores".

¿Objetivos? "Lo más importante es el partido siguiente. En poco espacio de tiempo hay muchísimos puntos. Hay dinámicas y lo que queremos mantener es ese equilibrio de seguir sumando semanalmente. Nuestro objetivo es mirar partido a partido, aunque sea un tópico, y ser ambiciosos con los pies en el suelo. Un mensaje realista, pero con mucha autoexigencia. En los triunfos no crecernos y en las derrotas no bajar nuestra autoestima, y cada jornada nos dirá dónde vamos a luchar".

Juande. "Más allá de los cuatro goles, para mí lo más importante, no solo Juande, sino de los chicos que vienen de abajo, es que dejas de ser un niño y te ven como un hombre. Ellos tienen que convivir con la crítica y el elogio, esto es un crecimiento individual y colectivo, y sabe recomponerse para tener un equilibrio mental con unas bases asentadas de entorno y él mismo. Es un ejemplo y lo mejor es haberse recompuesto de esa montaña rusa" (...) "Al venir de abajo conocemos muchos jugadores de categorías inferiores. Se lo ha ganado él, por rendimiento, porque lo vemos. Son momentos, el de Juande u otros compañeros, que hace nada jugaban en Tercera División y ahora compiten al máximo nivel. Es una continuidad y una estabilidad, reflejo para la sociedad y los jóvenes para superar los obstáculos ante la adversidad. Esto es una selva competitiva, a nivel de entrenadores y jugadores, y en cada entrenamiento hay que evolucionar y mejorar. Él es un reflejo a nivel físico, técnico, mental y no es una medalla nuestra, sino suya. Humildad y trabajo para seguir creciendo como futbolista y persona".

Números a domicilio. "Las estadísticas están ahí. En nuestro estadio nos está costando sumar de tres en tres. Fuera estamos mucho mejor que el año pasado. Hay muchos factores, el rival, el público€ Hay un fútbol antes del COVID y otros después del COVID, y no existe el factor campo. Contra el Cartagena tendremos que pulir los defectos y es un aspecto que tenemos que mejorar, en nuestro estadio".