Pellicer: "Mirar más allá del partido siguiente sería un error"

El Málaga CF vive su mejor momento de la temporada tras su victoria en Fuenlabrada, pero el técnico blanquiazul prefiere ser cauto y seguir trabajando semana a semana como hasta ahora en busca de los objetivos. El míster no esconde que el equipo está bien y con ánimo de lograr tres nuevos puntos ante el Cartagena, aunque deberá hacerlo con múltiples bajas entre lesionados y sancionados.

Racha en casa. "Es un reto, volvemos con la intención de hacernos fuertes en nuestro estadio y coger sensaciones positivas. Son 135 minutos de diferencia entre el descanso del partido del Lugo y el final de Fuenlabrada. Somos los mismos y queremos seguir mejorando. Me gustaría cortar esta racha en casa y conseguir los tres puntos en nuestro estadio".

Dinámica positiva. "Mañana tenemos un partido complicado, en el queremos mantener el estado de felicidad y seguir sumando. Hay que estar preparados para todo, saber que es muy difícil sumar cada jornada y tener continuidad. Nuestro objetivo es prolongar las sensaciones que estamos teniendo en este último tramo y seguir generando confianza".

Ilusión. "Mirar más allá del partido siguiente sería un error. El aficionado cuando ve que su equipo gana y está en esas posiciones, es normal que se ilusione y esa ilusión no se la vamos a quitar a nadie. Nuestro discurso debe ser el de ser exigentes, ir sumando puntos y la competición va a ir marcando el objetivo. Espero que no vengan momentos malos, creo en la plantilla, pero hay situaciones de lesiones, sanciones, estados de forma, dinámicas€ Y tenemos que estar en alerta, ahora más que nunca. Desde dentro tenemos muy claro el camino a seguir".

Lesionados: "Mañana definiremos la convocatoria. Pablo Chavarría notó una pequeña molestia. Vamos a ser muy cautos y esperar a ver cómo evoluciona la semana que viene. Benkhemassa no ha podido entrenar con regularidad y es duda para mañana. Hicham está en ese proceso y lo está asimilando muy bien, pero no podremos asumir riesgos. Ismael ha entrenado bien, asumiendo las cargas y mañana posiblemente pueda estar. A partir de ahí veremos la evolución de Escassi, con pequeñas molestias como Jairo. Tenemos experiencia en estas situaciones, mañana tenemos un mínimo de profesionales, no sé si 12, 13 o 14".

Rival. "A los rivales se les analiza durante toda la competición. En el maratón de octubre el Cartagena fue el mejor equipo. Tiene un poderío ofensivo con Rubén Castro y otros jugadores muy importante. Es un equipo que hace siete jornadas estaba por encima de nosotros. Son dinámicas. En las derrotas un equipo se hace más fuerte, nosotros tenemos experiencia en ello. Vendrán con rabia. Máximo respeto a todos los rivales. Queremos los tres puntos".