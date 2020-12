Pellicer: "No queda otra que seguir remando"

Tras el jarro de agua fría, Sergio Pellicer hizo balance de la derrota por 1-2 ante el Cartagena en La Rosaleda. "La pena es esa acción esporádica, porque habíamos empezado muy bien. El equipo estaba buscando jugar de lado a lado, encontrando a los jugadores en zonas intermedias, aunque nos faltaba profundidad por fuera. Se encontraba cómodo y más al adelantarnos en el marcador", comentó el míster.

En cambio, no escondió que el empate les desajustó y que en la segunda mitad, los blanquiazules salieron por detrás en cuanto a intensidad y acierto. " Cuando íbamos a hacer los cambios ha venido el segundo gol. Hemos intentado remar contra la situación, nos ha costado. El no encontrarnos cómodos nos ha ido penalizando. Hemos ido ajustando para ver si podíamos agitar, controlando las fichas de filiales. Hemos tenido dos o tres acciones en las que nos ha faltado fortuna, nos ha costado. Es muy clave, en un partido que estaba controlado, esa acción esporádica que mete al rival. El gol de la segunda parte les ha hecho creer. Lo hemos intentado de todas las maneras, hay que levantarse, el equipo lo ha intentado con entrega pero sin fortuna cara a portería", reveló.

El de Castellón remarcó que esta es la primera ocasión en la que los suyos pierden después de adelantarse en el marcador. "Veníamos de hacer un partido muy completo, cada partido es titánico y tenemos que estar en alerta. Tenemos que darle mucho más mérito a lo conseguido, porque cada punto cuesta sudor y lágrimas. Hay dos partidos totalmente diferenciados. Cuando estábamos por delante en el marcador, nos estábamos encontrando cómodos".

Por último, destacó que el segundo tanto les penalizó "tanto táctica como mentalmente". "No podemos reprochar nada a los jugadores, tenemos que valorar cada punto. No nos queda otra que levantarnos, no éramos tan buenos antes ni tan malos ahora. Nos está costando hacernos fuertes en nuestro estadio. Cabeza arriba y a preparar el partido contra el Almería. El grupo está muy dolido, porque ganar hoy era una ilusión doble, metiéndonos en una situación muy privilegiada. No queda otra que seguir remando y preparar el siguiente partido".