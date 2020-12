Aprender a vivir sin Yanis Rahmani

El Málaga CF no podrá contar con Yanis Rahmani por primera vez en lo que va de temporada. El jugador cedido para este curso por la UD Almería no estará presente en el encuentro de este domingo frente al cuadro rojiblanco por la famosa «cláusula del miedo». Sin duda, una baja sensible para Sergio Pellicer, que hasta la fecha lo ha utilizado en los 17 partidos disputados de LaLiga SmartBank, siendo titular en 15 de ellos.

El franco-argelino se ha convertido en una de las piezas más valiosas del ataque blanquiazul en esta primera vuelta del campeonato. Desde su llegada, Rahmani contó con la confianza del cuerpo técnico y está devolviendo esa continuidad con grandes actuaciones que están sirviendo al cuadro blanquiazul para mantenerse en la parte media-alta de la clasificación.

Hasta el momento, Yanis ha jugado en todos los encuentros ligueros, racha que se parará de forma obligada este domingo en el estadio de los Juegos Mediterráneos. El extremo blanquiazul ha estado presente en los 17 choques, estando en el once inicial en 15 de ellos -solo ha sido suplente en el empate en la 8ª jornada ante el Mirandés en La Rosaleda y en la victoria frente al Sabadell en la Nova Creu Alta, en la jornada 11-. Esto le ha llevado a convertirse, con 1.241 minutos, en el segundo futbolista de toda la plantilla más utilizado por Pellicer, solo por detrás de Iván Calero (1.346 minutos). Ambos jugadores, junto a Cristian Rodríguez, son los únicos tres que han disfrutado de algún minuto sobre el césped en todas y cada una de las 17 jornadas celebradas hasta la fecha.

Los números avalan a Yanis Rahmani. Se ha convertido en uno de los hombres fundamentales del ataque blanquiazul, siendo vital en muchos de los puntos conseguidos. El extremo ya ha participado en seis de los 17 tantos que ha materializado el equipo de Martiricos, colaborando con dos goles y cuatro asistencias.

Los dos goles convertidos por Rahmani fueron importantes para arañar un punto de la visita a El Toralín de Ponferrada (1-1) y para llevarse el triunfo de Fuenlabrada. Yanis abrió el marcador en el Fernando Torres en un encuentro que acabó ganando el Málaga por 0-2. Tres de sus cuatro asistencias también han sido esenciales para que el conjunto blanquiazul sumara puntos, llegaron fuera de casa y en encuentros que se ganaron por la mínima -Zaragoza (1-2), Sabadell (1-2) y Girona (0-1)-. La otra fue en la derrota en La Rosaleda frente al Leganés (1-2).

La sintonía de Yanis con el resto de compañeros de ataque está siendo tan buena que incluso ya se ha hablado de la sociedad que ha formado con Pablo Chavarría en el frente ofensivo blanquiazul. Ambos han conseguido conectar ya en tres ocasiones para perforar la meta rival. En Almería, el Málaga deberá aprender a vivir sin Rahmani y, si no se recupera a tiempo, sin el ariete argentino.

Posibles sustitutos



El balón ahora está en el tejado de Sergio Pellicer, que tendrá que recomponer su ataque para la visita a Almería. Con la baja segura de Yanis, el míster deberá buscar una alternativa para que ocupe la banda izquierda del ataque blanquiazul. Hicham y Jairo serían las opciones naturales, pero la participación de ambos dependerá de su estado físico. El marroquí cada día se encuentra mejor y podría regresar tras más de dos meses. Si ninguno de ellos llega a tiempo, Pellicer tiene la opción de situar ahí a Calero -ya lo ha hecho alguna vez este curso- o incluso darle la oportunidad a Cristo.